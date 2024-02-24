L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3195
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai un autre point de vue sur mon "état de non-travail", mon manque de motivation et mon incapacité à me forcer à écrire du code...
Voici un petit extrait de la première conférence d'Alexey dans la série sur l'apprentissage par renforcement
https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG
Voici un autre extrait, sur le même sujet.
https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo
Le fait est que lorsque j'ai testé des centaines/milliers d'idées, j'ai toujours été déçu (renforcement négatif).
Et maintenant, mon critique adaptatif intérieur, même à l'idée de tester une idée, même lorsque j'essaie d'écrire du code, anticipe mon état futur (renforcement négatif futur) et me donne une évaluation sous forme de découragement, de fatigue, de manque de volonté, de manque de motivation, etc.....
C'est exactement ce que je pensais, je ne savais juste pas comment écrire respectueusement que "Tu te pisses dessus, foutu une fois de plus". )))
La formation, c'est des conneries ! !!
J'ai un algorithme qui fonctionne à 100% dans presque tous les domaines de la vie.
Unjeune hussard demande au lieutenant Rzhevsky comment il fait pour avoir autant de succès avec les femmes.
- C'est très simple, - répond-il, - il faut aller vers une femme et lui dire :
"Madame, laissez-moi vous sucer !"
- Lieutenant ! Mais vous pouvez recevoir un coup de poing au visage pour cela !
- Vous pouvez recevoir un coup de poing au visage. Mais on peut aussi se faire sucer.
Et qu'il aille se faire foutre - "déception (renforcement négatif)", si à la fin tu peux aussi te faire su cer.)
P.S. Ce n'est pas une blague. Il s'agit d'un véritable algorithme de travail, qui permet de ne pas abandonner au prochain échec.
Uneexpérience qui prouve qu'une personne ne peut pas s'expliquer à elle-même les règles de fonctionnement des systèmes complexes, y compris les marchés.
Cela signifie qu'un trader à succès n'est même pas capable de s'expliquer à lui-même les règles de son TS, et encore moins à ses étudiants... (ou plutôt il pense qu'il le peut, mais en fait il ne le peut pas). (ou plutôt il pense pouvoir le faire, mais en fait il ne le peut pas).
De même, nous pouvons accepter le fait que la création automatique de signes peut être meilleure que la création manuelle (bien sûr, en tenant compte du domaine d'application).
J'ai observé ce type il y a une dizaine d'années. Il ressemble à un doubleur de nains dans n'importe quel jeu et à un psychothérapeute en même temps.
J'avais l'habitude de regarder ce type il y a environ 10 ans. Il ressemble à un acteur de voix pour n'importe quel nain dans n'importe quel jeu et à un thérapeute en même temps.
Si le lapin devient dur et qu'Alexei ressemble à un chou pour lui, cela veut-il dire qu'Alexei est une mauvaise personne ?
Je viens de faire deux compliments à Alexei. Pour une voix digne d'un doubleur, et pour une voix digne d'attention.Vous avez besoin d'une pause avec le MoD
Si je modifie les conditions de l'expérience comme suit :
1. Sur l'échantillon original, nous trouvons des segments quantiques qui sont censés être utilisés ultérieurement, ce qui donne lieu à la formation d'un tableau quantique, avec lequel nous ne travaillons plus.
2. Générer aléatoirement un tableau cible avec les mêmes paramètres que l'échantillon original - 1000 cycles.
3. Comptez le nombre de segments quantiques sélectionnés par rapport à la variante originale. Ils peuvent être identiques ou inférieurs.
4) Estimez l'écart-type. Si l'écart est faible, les cibles aléatoires ont de grandes chances d'entrer dans les segments quantiques sélectionnés.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai procédé comme décrit, j'ai exécuté 10000 cycles.
J'ai obtenu cet histogramme.
Dans l'original, 3924 bandes quantiques sont trouvées, sur les tests avec une cible aléatoire, moins de 80 bandes quantiques avec les mêmes gammes seraient échantillonnées.
Sur la base des résultats des deux expériences, nous pouvons conclure qu'il est possible de trouver un nombre suffisant de bandes quantiques dans l'échantillon avec le critère de recherche par défaut, mais si les segments quantiques ont déjà été sélectionnés, s'assurer qu'il y a un groupe suffisant de cibles de la même classe dans ces segments au hasard est une tâche presque impossible.
S'il n'y a pas d'erreur dans l'expérience et que les conclusions sont correctes, vous pouvez essayer de rechercher des segments quantiques sur la moitié de l'échantillon pour l'entraînement, puis sélectionner ceux qui ont donné des résultats similaires sur la seconde moitié. L'inconvénient est que le nombre d'observations serait divisé par deux, ce qui réduirait la validité.
D'autres idées ?
Le marché est-il donc aléatoire ?
À mon avis, votre analogie n'est pas tout à fait exacte. Ou plutôt, l'interprétation n'est pas tout à fait exacte. Bien sûr, les relevés du thermomètre sont le résultat de l'impact total de molécules se déplaçant au hasard, mais l'analogie entre les séries de prix et les relevés du thermomètre est une moyenne mobile sur une longue période. Ses variations, tout comme celles des thermomètres, sont cohérentes et sans à-coups.
Pour le commerce, l'analogie moléculaire consiste à prédire quelles molécules arriveront en plus grand nombre par unité de temps, à travers le plan de division, vers la droite ou vers la gauche. Il est évidemment impossible de le prédire, il s'agit d'une variable aléatoire. De même, il est impossible de prédire, pour une marche aléatoire sans dérive, c'est-à-dire générée par une pièce de monnaie symétrique, si la valeur du cumul sera supérieure ou inférieure à la valeur actuelle en n étapes. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du trading.
Que faites-vous ? Quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ?
S'agit-il d'une question pro-vie pour tout le monde ?
S'agit-il d'une question pro-vie pour tout le monde ?