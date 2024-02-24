L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3303
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je pense que c'est plus compliqué. Par exemple, il y a un Expert Advisor dans le marché qui montre des résultats différents sur des ticks réels et des ticks générés par le testeur. Il n'est pas possible d'en connaître les raisons.
Téléchargez l'Expert Advisor, désactivez les mises à jour et vérifiez-le dans une semaine sur des ticks frais.
Ou déplacez l'heure dans l'historique, il doit y avoir un problème.
Je pense que c'est plus compliqué. Par exemple, il y a un Expert Advisor dans le Marché qui montre des résultats différents sur des ticks réels et des ticks générés par le testeur. Je ne peux pas en expliquer les raisons.
Cet adjectif m'a induit en erreur.
Sur les ticks générés - un graal, sur les ticks réels - une prune.
Cet adjectif est trompeur.
Sur les tics générés - graal, sur les tics réels - plum.
Et dans le commerce réel, ce sera une perte, parce que les conditions sont encore plus difficilesLe marché ne peut pas être changé. Ils achèteront toujours des images, pas des TS normaux :)
Et dans la réalité, ce sera un gouffre, car les conditions sont encore plus difficiles.Le marché ne peut pas changer. Ils achèteront toujours des photos, pas des TC normaux :)
Là n'est pas la question. La question initiale portait sur la prune lors de l'ajout de l'étalement. Et ici, c'est encore plus compliqué - le spread est là et graalit, mais il est généré.
Ce n'est pas la question. La question initiale portait sur la vidange lors de l'ajout de pâte à tartiner. Et ici, c'est encore plus compliqué - la pâte à tartiner est là et graalit, mais elle est générée.
Le contrôle de la démo n'est pas très bon. Mais les images du grille-pain sont magnifiques.Il s'agit d'un graalit régulier, ils travaillent également sur les OOS.
teck ordinaire grail, ils fonctionnent aussi sur l'OOS
L'historique des transactions du backtest a été observé. Bygones.
Vous ne vous ennuyez pas ... ?
N'importe quel courtier, ou trader avec un dépôt important, écrasera n'importe lequel de vos réseaux neuronaux !
Vous ne vous ennuyez pas ... ?
N'importe quel courtier, ou trader avec un dépôt important, écrasera n'importe lequel de vos réseaux neuronaux !
Oui, au forex).
Historique des transactions de Backtest. Bygones.
J'ai compris, c'était les particularités de l'autopartitionnement sur des tf plus petits.
Ce n'est pas la question. La question initiale portait sur la vidange lors de l'ajout de pâte à tartiner. Et ici, c'est encore plus compliqué - la pâte à tartiner est là et graalit, mais elle est générée.
Je suis surpris que vous soyez surpris.
Il y a environ 10 ans, lorsque j'ai développé mon premier robot en MQL5, j'ai gagné des millions sur le testeur. Mais comme je trouvais cela incroyable, j'ai commencé à chercher ce qui n'allait pas.
Je ne savais pas à l'époque que "Every Tick" n'était pas un vrai tic-tac mais un tic-tac généré. Ce site dispose d'un algorithme et de schémas pour générer ces ticks.
À l'époque, les courtiers ne collectaient pas encore les valeurs des ticks. Je l'ai fait moi-même. J'ai collecté des ticks réels et je les ai stockés dans des fichiers en portions pendant environ 6 mois. Je les ai appliqués au testeur et j'ai obtenu une image complètement différente.
Le spread n'a rien à voir avec cela, s'il ne s'agit pas d'un trading HFT ou d'un scalper.
En optimisant les réglages, il n'est pas difficile de trouver une telle combinaison de paramètres, lorsque le robot commence à travailler de manière synchronisée avec les ticks générés.
C'est à dire qu'il attrape le modèle de génération des ticks, comme ici :
Je pense que tout le monde est au courant.