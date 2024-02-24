L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1864
merci, les parenthèses manquent toujours, par exemple ici
les rouges sont comme ils doivent être.
Le mien fait tout. Sinon, les conditions seront tordues et l'arbre comptera la mauvaise chose.
Oui, ça arrive très vite. Ici avec if/else
Je vous encourage. Montre-moi les résultats après avoir trouvé les crochets. J'aime l'arbre en lui-même. Son organisation est si intéressante et si simple qu'elle en vaut vraiment la peine. Je garde mon doigt sur le pouls....
Je suis aussi intéressé.
mais ce à quoi ça ressemble en pratique, je veux voir une image
juste des codes...
Un exemple de structure arborescente.
Tout comme dans les vrais arbres, il y a des nœuds à partir desquels les branches se ramifient.
Un exemple de structure arborescente.
Comme les vrais arbres, il y a des nœuds à partir desquels les branches se ramifient.
Merci, ça commence à avoir du sens maintenant.
On trouve donc la variante optimale ?Très similaire à l'algorithme de traçage des PCB.
Oui, la fonction d'activation est utilisée pour sélectionner un nœud ou un autre, et ainsi de suite à travers l'arborescence, jusqu'à ce que la meilleure option soit trouvée.
Voici une autre animation intéressante qui me rappelle cet algorithme.
C'est exactement la même chose, c'est juste que cela avait plus de sens pour moi dans le code :-)
Il y a quelque temps, alors que je saisissais la signification de la POO
. En fumant sur le balcon, dans mon esprit, je divisais les arbres qui se trouvaient devant ma fenêtre en classes. :))
Bonne formation à la compréhension.
Un arbre est simplement une structure ramifiée.
Oui, tout a commencé avec des graphiques)
Oui, la fonction d'activation est utilisée pour sélectionner un nœud ou un autre, et ainsi de suite à travers l'arborescence, jusqu'à ce que la meilleure option soit trouvée.
Voici une autre animation intéressante qui me rappelle cet algorithme.
OK.
Et voici le code de Maxim,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
me fait personnellement penser à un filtre numérique