L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1509
Il y a plusieurs problèmes :
1. la manière de définir les paramètres d'initialisation n'est pas claire
2. déterminer si l'état correspond à l'action, uniquement par l'expérience ? Il doit y avoir des critères objectifs. Nous devons faire des recherches,
Les photos ont l'air intéressantes.
Si vous mettez en évidence les signaux et regardez l'équilibre résultant
Bonne chance
voilà, je vous l'avais dit :( les psychologues demandent l'extraction d'ADN à partir de restes fossilisés, aussi anciens que le d des dinosaures.
Tout est possible si on le veut, il suffit d'avoir le bon bio-matériau.
Quant à la conférence, elle ne couvre absolument pas le thème déclaré "Qu'est-ce que l'intelligence ?"; il s'agit en fait d'une déclaration des idées de Charles Darwin, ce qui n'est pas nouveau.
Et je n'aimais pas l'idée qu'un être humain réfléchisse à chacune de ses actions par le néocortex, qui consomme trop d'énergie. Non, un homme au contraire essaie d'économiser de l'énergie, et pense à des tâches séparées, en même temps il n'aime pas réfléchir deux fois et utilise des décisions déjà prises, afin d'économiser de l'énergie.
ce n'est pas révélateur pour vous, et vous pouvez en parler sans fin, avec machin-truc... qui est aussi psychologue... Peter ou autre... qui écrit des librairies visuelles inutiles.
Parce que tu ne peux pas penser logiquement, sans l'aide de livres de psychologie pour crétins. Les femmes humaines pensent de manière plus logique et intelligente.
Pour faire fonctionner le cerveau, il faut manger de la viande, des vitamines et résoudre au moins des problèmes mathématiques simples.
Le deuxième homme s'offense à n'importe quel mot... Il devrait être inscrit dans un club de boxe et il devrait être battu tous les jours... alors peut-être qu'il ne sera pas une telle garce :D
Maxim, est-il productif d'essayer de montrer sa confiance dans sa connaissance du sujet au moyen d'un comportement agressif primitif ?
Non, il s'agit plutôt d'une démonstration de faiblesse et d'une réticence à défendre votre position en raison de votre faible connaissance du sujet.
Cependant, ce n'est pas surprenant, car cette vidéo vous a apporté beaucoup de connaissances, il y a donc de quoi s'efforcer...
De manière générale, ne disons pas de bêtises et n'insultons pas les gens, il y a déjà beaucoup de pourriture dans ce fil sur le ministère de la défense, c'est dégoûtant d'entendre des déclarations inadéquates.
J'ai volontairement posté la vidéo pour le plaisir, c'est-à-dire que je savais quelle serait la réaction.
Et depuis le début, j'ai spécifiquement écrit sur les psychologues. Et vous tombez dans le panneau.
La vidéo est de toute façon excellente, tout comme le conférencier.
Si vos actions visent à créer une situation où vous pouvez insulter les autres afin de renforcer votre masculinité et votre estime de soi, alors c'est une autre histoire...
En général, on ne voit pas très bien ce que la psychologie a à voir avec le sujet, le sujet du conférencier ne l'aborde pas dans toute son ampleur et il n'y a donc pas grand-chose à discuter.
Eh bien, vous tombez dans le panneau, donc j'ai atteint mon but.
Tu voulais tellement me parler mais tu ne savais pas comment le dire ou trouver une raison ?
Récemment, nous étions en voiture avec une connaissance et il a vu un signe comme celui-ci pour la première fois de sa vie. Et bien sûr, il a immédiatement "compris" ce que cela signifiait, il est marié depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pensé que c'était très similaire à la situation avec la reconnaissance des modèles de marché et le commerce en eux.
Imaginez qu'un réseau neuronal ait été entraîné à reconnaître différents signes/tables. Tout va bien, il reconnaît facilement ce qui se trouve dans l'échantillon d'entraînement. Puis un nouveau tableau et c'est tout.C'est la première fois que cette personne le voit, mais elle a de l'expérience et beaucoup de connaissances supplémentaires et elle a immédiatement "deviné" ce que cela signifie. Donc, si vous voulez qu'un réseau neuronal gagne de l'argent sur les marchés, il doit être capable de "deviner" ce que les "modèles" signifient, sinon - pas moyen.Vous avez été formé sur les situations-modèles, mais un neurone doit saisir le principe et ne pas simplement mémoriser les modèles suggérés. La situation du marché est différente à chaque fois, mais le principe de construction ne change jamais, comme le principe de "dessiner" des panneaux sous les panneaux de signalisation.Si vous devinez ce que signifie le prochain signe du marché, vous ferez un bénéfice. Il est inutile de regarder l'historique du marché et de chercher une situation similaire. Il faut "comprendre" et "deviner". De même qu'il est inutile de feuilleter un code de la route vieux de 198 ans à la recherche d'un "motif". Ces signes n'existaient pas à l'époque, mais il y en avait beaucoup d'autres, et en les étudiant, il faut apprendre à deviner la signification des nouveaux signes.
Wizard2018:
Il n'y avait pas de tels signes à l'époque. Mais il y en avait beaucoup d'autres et en les étudiant, il faut apprendre à deviner le sens des nouveaux.
À mon avis, le marché n'a pas besoin d'avertir qui que ce soit de ce qui va se passer, réfléchissez à la question suivante : pourquoi le ferait-il ? Les grandes entreprises agissent de manière imprévisible ou contraire aux prédictions des petites et moyennes entreprises, tandis que les petites et moyennes entreprises ne "ripostent" pas à ce qui se passe, elles sont à la merci d'illusions, comme les toxicomanes qui "voient" sur le tapis toutes sortes de bestioles, ou même des événements cosmiques mondiaux, parfois cela coïncide purement par hasard avec la réalité, mais le plus souvent non. Il n'y a pas de "signes".
Les psychologues impressionnés et choyés ne devraient pas regarder
Je suppose que c'est mon problème ? Eh bien, euh... nous verrons.
Wow, quel groupe de personnes. Êtes-vous le Trickster dont je parle ? Notez que je l'ai mis en majuscule :-)