L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1513
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le but de cette activité est d'identifier des motifs stables (ou quel que soit le nom que vous voulez leur donner), et ils sont stables parce qu'ils fonctionnent sur différentes BP ; mes timides expériences dans ce domaine montrent que c'est possible en principe... et par conséquent, la robustesse augmente (en diminuant le degré d'ajustement).
est d'abord entraîné sur un RV, puis sur l'autre RV. Les implémentations que vous devez examiner peuvent être différentes.
J'ajoute aussi artificiellement du bruit aux caractéristiques, parfois cela améliore les résultats.
Jetez un œil à l'échantillonnage par importance, c'est également intéressant.
méta-apprentissage
J'appellerais cela "drawdown learning", ou "drawdown learning", pour être plus important, attendez un article sur "drawdown learning" par Pereverenko ou Denisenko, avec des OOP avancées (>5 profondeur d'héritage), 90% d'acuité et le même ratio (égal) de profit par rapport au drawdown dans le test, ou comme au bon vieux temps sans aucun test, tout sur Lern et avec martin, pur exposant))).
Kesha, arrête de fumer cette merde. Sinon, vous allez vraiment devenir ...
D'où viennent ces idiots ?
Je dois écrire un article sur"l'apprentissage du drawdown" tout de suite.
On parle d'apprentissage par transfert lorsque des neurones / couches sélectionnés (généralement les 1-2 premières couches) formés sur un ensemble de données ou un algorithme sont utilisés dans une autre grille en tant que partie, par exemple pour la stylisation d'images.
Pas besoin de donner de l'aide sur des sujets dont vous ne connaissez rien. Vous avez sauté partout, ramassé des termes et pensez être devenu un expert. Un moulin à paroles, oui, mais pas un expert.
sans la glace morveuse.
Vous n'avez pas besoin de donner des références sur des sujets dont vous ne connaissez rien. Vous sautez dans tous les sens, saisissez les termes et pensez être devenu un expert. Un moulin à paroles, oui, mais pas un expert.
Bien sûr, pas un "spécialiste", sinon pourquoi je traînerais ici, tous mes espoirs sont sur vous et Maxim Denisenko, sur les "spécialistes", j'attends que vous écriviez un "article" sur le sujet, et mieux encore, que vous le renforciez avec un signal d'arnaque, quelque chose comme la dopamine de Maxim Denisenko
Bien sûr, je ne suis pas un "spécialiste", sinon pourquoi je resterais ici, tous mes espoirs sont placés sur vous et Maksim Denisenko, les "spécialistes", j'attends que vous écriviez un "article" sur le processus d'apprentissage, et encore mieux que vous le souteniez avec un signal d'arnaque, quelque chose comme la dopamine de Maksim Denisenko.
dès que vous lirez des articles et des livres dans lesquels les "experts" de RL tentent d'appliquer la dopamine aux séries chronologiques financières, vous verrez que la dopamine est ce que l'on peut faire de mieux dans ce domaine.
et je me fiche que tu aimes ou pas, ils ont oublié de te demander.
au moins, écrivez un simple renforcement sans aucune bibliothèque tierce, je vais rire
suceur de bite
coq
Et cela vous arrivera aussi, lorsque la VIE vous emmène en balade, rien n'est éternel, tôt ou tard votre "cage dorée" s'effondrera et alors...
Et cela vous arrivera aussi, lorsque la VIE vous prendra en charge, rien ne dure éternellement, tôt ou tard votre "cage dorée" s'effondrera et alors...
La vie vous a pris par la peau et vous pleurez comme une fille, qu'est-ce que le sujet du MO vient faire là-dedans ? Allez voir un psychologue, il y en a plein sur ce forum. Je peux simplement vous envoyer un message, je n'ai pas le sens du tact.
est formé d'abord sur un RV, puis rafraîchi sur un autre. Les implémentations spécifiques que vous devez examiner peuvent être différentes.
J'ajoute aussi artificiellement du bruit aux caractéristiques, parfois cela améliore les résultats.
Jetez un œil à l'échantillonnage par importance, c'est également intéressant.
plus de méta-apprentissage
non... J'utilise un, un autre et un troisième BP à égalité dans l'entraînement, voyons ce qu'il en ressort...
non non... Un, deux, trois BP sont utilisés comme égaux dans la formation, voyons ce qu'il en ressort.
j'ai aussi essayé plusieurs bots en même temps dans mon bot, je n'ai pas vu d'amélioration... j'ai un truc particulier, ça se soigne tout seul
étude intéressante sur l'entropie maximale que j'ai vue aujourd'hui, j'ai aimé la façon d'utiliser l'entropie pour déterminer les entrées (partie 2 de l'article)
Ce qui manque au mien apparemment. J'ai même trouvé presque la même chose, mais je n'ai pas pu l'articuler. C'est en quelque sorte soutenu par la théorie.
cela montre également que les différents marchés sont prédits différemment, donc si tout est dans une seule pile... je ne sais pas
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
J'ai un truc spécifique, ça se fait tout seul... J'ai une étude intéressante sur l'entropie maximale aujourd'hui.
étude intéressante sur l'entropie maximale que j'ai vue aujourd'hui, comment utiliser l'entropie pour déterminer les entrées (partie 2 de l'article), j'ai bien aimé
Ce qui manque au mien apparemment. J'ai même trouvé presque la même chose, mais je n'ai pas pu l'articuler. C'est en quelque sorte soutenu par la théorie.
cela montre également que les différents marchés sont prédits différemment, donc si tout est dans une seule pile... je ne sais pas
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
voici un autre document intéressant sur l'entropie, l'auteur l'explique avec ses doigts pour ainsi dire
https://habr.com/ru/post/171759/
Je ne trouve rien sur les arbres de décision, quelques fragments d'information sont sur le web, j'ai besoin de quelque chose sous forme de littérature