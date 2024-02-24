L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1507
En termes de théorie des processus aléatoires, une tendance est la déviation la plus nette des paramètres d'un processus aléatoire par rapport à un. Une certaine régularité apparaît - un mouvement directionnel, déterministe. Ces paramètres sont les "indicateurs de discontinuité" - entropie, Hurst, AFR, etc. Vous devez chercher, le trouver et le poster ici.
Bien, bien. Et donc, vous ne pouvez pas le voir sur la carte ? Non ?
Je le fais, et je garde l'état ouvert. Mais toi ? :))
Dans quelle direction était le signal lui-même ?
Je ne sais pas. Mon CT l'a juste filtré, c'est tout.
Qui a essayé d'entraîner un neurone pour l'ouverture des transactions et le second neurone pour la fermeture ? - En même temps, bien sûr.
Je vais maintenant faire pousser la forêt à fermer, tout comme l'EA aura deux modèles - à ouvrir et à fermer.
La question du marquage de la cible est très pertinente - jusqu'à présent, j'ai pris bêtement de la prise minimale aux 5 dernières mesures après le break ZZ. Le problème est que l'échantillon est très déséquilibré.
J'ai un expert en tendances, c'est pourquoi tous les segments ZZ ne sont pas pris.
Si j'ai la bonne approche, je peux demander s'il est judicieux d'utiliser ZZ, car c'est la première fois que j'expérimente dans cette direction.
OK, il sera intéressant de savoir si cela a un sens en principe et quels sont les progrès réalisés (pas besoin de statistiques, le mot suffit), car c'est la première fois que j'expérimente moi-même dans cette direction.
Et je n'ai même pas encore formé le modèle, j'ai seulement rendu possible la collecte de données.
Peut-être que plus tard je partagerai mes résultats, mais encore une fois, ce ne sera qu'une histoire.....
Comment va le conseiller Ilya ?