L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1514
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Voici d'autres éléments intéressants sur l'entropie, pour ainsi dire, l'auteur l'explique avec ses doigts
https://habr.com/ru/post/171759/
Je ne trouve rien sur les arbres de décision, quelques fragments d'information sont sur le web, j'ai besoin de quelque chose sous forme de littérature.
Oui, ça semble être un bon article, je pense l'avoir déjà vu.
Eh bien, un livre du père de la forêt aléatoire peut-être que tu devrais le lire tout de suite.
j'ai épuisé mes points sur le site, je ne peux pas télécharger)
https://www.twirpx.com/file/2130647/
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
la reconnaissance à la vitesse de la lumière - pas mal
Aleksey Vyazmikin:
Un réseau neuronal en verre peut reconnaître des images sans caméra ni algorithme
Cette technologie a plus de 50 ans. Rien de plus qu'une autre application.
J'ai créé un indicateur selon le principe de l'article sur l'entropie maximale (l'hypothèse est que le système va toujours dans la direction de la maximisation de l'entropie.) Rouge pour acheter, vert pour vendre. La plus grande valeur détermine la tendance.
Je vais le vérifier mais il semble que ce ne soit pas pire que les MAs.
J'ai cherché dans Kodobase, personne ne l'a fait.
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
Je l'aime bien.
J'ai créé un indicateur selon le principe de l'article sur l'entropie maximale (l'hypothèse est que le système va toujours dans la direction de la maximisation de l'entropie.) Rouge pour acheter, vert pour vendre. Lequel a une plus grande valeur et va dans le sens de la tendance.
Je vais le vérifier mais il semble que ce ne soit pas pire que les MAs.
J'ai regardé sur Kodobase, je ne pense pas que quelqu'un l'ait fait.
C'est cool. Un peu bruyant, cependant...
Bon après-midi.
Il y a un modèle que je vois avec mes yeux, mais je ne peux pas le coder en raison de sa complexité et de la compréhension pas tout à fait claire de ce que je vois. Le noyau est compris et formalisé, mais il y a des détails qui sont captés par la "vision latérale", pris en compte, mais pas transmis à la conscience. Ce modèle a été échangé avec succès avec mes mains pendant de nombreuses années.
Je voudrais enseigner la neuronique pour la voir (ou plutôt cette partie qui monte 1) pour résoudre deux problèmes :
1) pour sortir ce qu'elle a vu, pour comprendre "ce à quoi elle a accroché" dans le montage et à travers cela pour mieux comprendre ce que je vois et quelle est exactement la caractéristique importante du tableau.
2) pour y déplacer le métier ou (option minimale) pour mettre une cloche.
La question aux pros, s'il vous plaît conseiller si le problème est fixé correctement et où aller pour le résoudre ?
P.S. Je suis calme sur le fait qu'il faudra passer un an ou deux pour trouver une solution et encore plus calme sur la collaboration avec des professionnels.
Bon après-midi.
Il y a un modèle que je vois avec mes yeux, mais je ne peux pas le coder en raison de sa complexité et de la compréhension pas tout à fait claire de ce que je vois. Le noyau est compris et formalisé, mais il y a des détails qui sont captés par la "vision latérale", pris en compte, mais pas transmis à la conscience. Ce modèle a été échangé avec succès avec mes mains pendant de nombreuses années.
Je voudrais enseigner la neuronique pour la voir (ou plutôt cette partie qui monte 1) pour résoudre deux problèmes :
1) pour sortir ce qu'elle a vu, pour comprendre "ce à quoi elle a été accrochée" dans le montage et par là mieux comprendre ce que je vois et quelle est exactement la caractéristique importante du tableau.
2) pour y déplacer le métier ou (option minimale) pour mettre une cloche.
La question aux pros, s'il vous plaît conseiller si le problème est fixé correctement et où aller pour le résoudre ?
P.S. Je suis calme sur le fait qu'il faudra passer un an ou deux pour le résoudre et encore plus calme pour travailler avec un pro.
Je ne pense pas qu'il serait facile de trouver cinq lacunes de ce type à la suite. Il serait peut-être préférable de prendre un instantané du graphique de l'endroit où ce montage est présent. Ou mieux encore, prenez plusieurs photos.
Je ne pense pas qu'il serait facile de trouver cinq lacunes de ce type à la suite. Il serait peut-être préférable de prendre un instantané du graphique à l'endroit où ce montage est présent. Ou mieux encore, prenez plusieurs photos.
L'image n'est qu'une illustration des phases 1 et 2.