L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo
En quoi les HMM diffèrent-ils fondamentalement des SOM ?
J'ai lu environ 100 des 650 pages de Kohonen : Self-Organizing Maps (une lecture terrible de tous les domaines connexes, mais très peu de choses non spécifiques à SOM), en bref, "SOM pur" est la formation de connexions neuronales sur des données statiques, plus les données ont des caractéristiques connexes, plus la connexion neuronale est forte.
ZS : Je discutais avec l'auteur de l'article sur le SOM en début de semaine , au lieu de répondre l'auteur a essayé de jouer une sorte de charivari, imho SOM n'est pas un réseau neuronal dans le sens classique du NS, juste le processus d'apprentissage de SOM similaire à l'apprentissage NS
oui, on a l'impression qu'il est plus ou moins courant de répondre à une question par une question ou d'envoyer un message quelque part ;))
Je me demande juste si cela ressemble à un modèle markovien latent ou non, si les clusters sont considérés comme des états latents... Je vais devoir le googler à mon aise.
Parce que le clustering utilise l'algorithme EM et dans l'apprentissage des chaînes de Markov, par exemple. Et le poisson-chat est aussi un regroupement.
J'ai trouvé un excellent article de Nicholas, que je recommande .....
https://www.finam.ru/analysis/newsitem391640076C/
C'est un article fort, mais j'ai été horrifié quand j'ai lu les commentaires, parce que seuls des crétins écrivent des commentaires, pas un seul commentaire approprié + 99% d'entre eux sont hors-sujet, comme cela arrive souvent ici)).
Le professeur traite-t-il sur Finam maintenant ?
L'article est fort.
l'article raconte généralement comment l'éminent mari a parcouru magistralement le râteau pendant plusieurs années mais n'a jamais réussi à installer Metatrader, mais a construit son propre vélo pendant de nombreuses années et a dit, oui primitifs tous les traders avec leurs indicateurs primitifs, c'est le chemin qui mène au Graal:"Filtres de Chebyshev, Butterworth, Hilbert jusqu'au 12ème ordre, filtres de Halley, transformée de Fourier directe et inverse, transformée en cosinus directe et inverse, méthodes d'estimation spectrale de Berg, Prony, à entropie maximale, prédicteurs ARSS, méthodes de filtrage polynomiales. "
J'ai essayé pendant de nombreuses années et j'ai tout testé sur ma démo, mais je n'ai toujours pas réussi à savoir que MT peut tester TS en 5 minutes))))
Comme l'écrit un physicien - état ! )))
Ces enseignants qui ont 10 ou 15 inventions à leur actif, il y en a à la pelle, comme le dit un physicien d'ici : "Donnez-moi l'État ! )))
Il y a un état, mais il n'est pas pour vous, vous n'êtes pas encore prêt ... vous avez encore 5-10 ans pour optimiser Schohastics, et alors vous commencerez à faire la distinction entre utile et Mr. ...
il existe un état, mais il n'est pas pour vous, vous n'êtes pas encore prêt... vous avez encore 5 à 10 ans pour optimiser, et alors vous commencerez à distinguer l'utile de l'inutile.
Vous auriez dû écrire tout de suite que votre lien a été payé et annoncé, il n'y a exactement aucune information dans l'article.
Pourquoi es-tu si grossier ?
http://www.kamynin.ru/?cat=8&paged=55lectures de la semaine