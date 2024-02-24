L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1105
Je suis intéressé par un algorithme spécifique, pas par des concepts généraux évidents.
Hélas, déjà plus que ce qui a été écrit depuis de nombreuses années sur ce forum, je doute qu'il y en ait d'autres...
Cherchez sur le forum "brochage d'un plat", c'était un sujet brûlant, Kodobase a quelques exemples et il y a une discussion régulière sur les plats ... alors que le marché est latéral ))))
Et j'attends toujours quelqu'un qui parlera vraiment et montrera des développements dans le MO.
Pourquoi attendre ? Ils communiquent normalement. Ce forum a discuté de tout cent fois, la recherche fonctionne ... La seule chose qui reste n'est même pas une tête brillante mais un cul ferme et assidu !
Peut-être "coups de pied magique" qui périodiquement@Maxim Dmitrievsky distribue pour créer une impulsion dans la bonne direction avec l'aide d'une manière particulière de la communication ))), pour ce qui en principe, pour lui, le respect énorme ! )))
Ce que vous appelez un bateau, c'est la façon dont il navigue. (с)
La luge, c'est le bon nombre de "s". (с)
Le terme "plat" vient de l'analyse des vagues :)
Il désigne une correction "plate" ou "plate glissante" de type ABC. Il est marqué post factum.
De toute évidence, pour marquer un plat, nous devrions utiliser l'analyse des vagues, car il y a une alternance de motifs et tous les motifs sont appris par comparaison. Le fameux"point de référence" doit toujours être présent.
J'espère que vous avez maintenant compris qu'il ne faut pas construire des châteaux en l'air et se battre contre des moulins à vent.
J'espère que vous avez maintenant eu une révélation sur le fait de chercher des châteaux en l'air et de vous battre contre des moulins à vent.
Nous y revoilà, Maxim est arrivé et a commencé à distribuer les magiques. )))
Eh bien, nous y revoilà, Maxim est arrivé et a commencé à distribuer les magiques... )))
En ce qui concerne le MO avec les rudiments de l'IA, mon opinion actuelle est qu'il s'agit principalement de recherche inductive, et non déductive.
C'est lorsque l'algorithme lui-même passe en revue les modèles qui satisfont à un certain critère. Par exemple, la stabilité sur de nouvelles données, la régularité. Ce critère est externe au modèle lui-même, c'est-à-dire un censeur externe. La qualité du modèle résultant (trouvé) dépend du choix du critère mais dépend indirectement des données d'entrée :)Quand il n'y a pas de désordre dans votre tête, vous pouvez prendre n'importe quel algorithme de MO et le tordre en comprenant parfaitement, pour ainsi dire, ce qui se passe.
Merci, mais j'en suis encore loin, j'ai encore besoin de lire beaucoup, j'apprends les bases de la SN, beaucoup de nouvelles choses, que "vous ne pouvez pas obtenir de première main".
dans la partie concernant "l'algorithme lui-même", je pense qu'il s'agit d'une fantasmagorie ou d'une utopie à ce niveau de matériel en libre accès sur l'IA, et il est peu probable qu'une seule personne ou un petit groupe de personnes soit capable de développer un système entièrement fonctionnel ou s'adaptant rapidement par lui-même ... Je l'ai déjà écrit et je l'écrirai à nouveau, si les marchés étaient simples ou du moins s'il existait un modèle d'IA réaliste capable de générer des profits de manière efficace et durable, alors google serait le premier à le faire - ils ont une très, très grande opportunité..... mais qui sait, peut-être que le grand google fait bouger les marchés ))))
tout ce que je vois jusqu'à présent dans la perspective de l'étude et de l'utilisation de l'IA, c'est soit une reconfiguration rapide du système (non seulement le réentraînement et l'optimisation, mais aussi la sélection des prédicteurs), soit un système prédictif semi-automatique..... De telles courbes avec des probabilités sont dessinées par ))))) et ces courbes sont utilisées pour prendre une décision avec un utilisateur... ou contre l'avis de l'utilisateur... Je n'ai pas l'habitude de deviner ))))
Tout ce que je vois dans la perspective d'étudier et d'utiliser l'IA, c'est soit une reconfiguration rapide du système (non seulement le réentraînement et l'optimisation, mais aussi la sélection des prédicteurs), soit un système de prévision semi-automatique..... De telles courbes avec des probabilités sont dessinées par ))))) et ces courbes sont utilisées pour prendre une décision avec un utilisateur... ou contre l'avis de l'utilisateur... Je n'ai pas l'habitude de deviner ))))
Oui, mais quelle est la fantasmagorie ? Une fois par minute, il est réaliste de se recycler si le modèle est rapide.
google est tellement capitalisé qu'il ne se soucie pas des marchés, je pense qu'il est le marché.
ils avaient l'habitude d'avoir des tendances du marché, basées sur les requêtes de recherche. Maintenant, il a été fermé ou quelque chose comme ça.
yep, ils l'ont fermé. Google Finance est un triste spectacle maintenant
https://www.marketbeat.com/press-room/google-finance-changes-and-alternatives/
Et qu'est-ce que la correction ? Il s'agit également d'une notion subjective, car si ce n'était pas le cas, il existerait des règles permettant de distinguer une correction d'une tendance. Nous appelons ceux de petite longueur un plat, et ceux de grande longueur une tendance.
Mais là encore, la question est de savoir ce que sont les petits et grands mouvements, par rapport à ce qu'ils sont petits ou grands.
En fait, ces questions donnent la réponse à la raison pour laquelle les systèmes paramétriques et les mo's parmi eux ne fonctionneront jamais sur des données de marché non traitées.
================
Ok, c'est tout le temps des paroles, maintenant le point principal, pourquoi ai-je besoin d'un appartement ? J'ai un réseau qui recherche les niveaux de pd, sp.
Les niveaux forts sont formés lorsque le prix est dans un soi-disant plat.
l'eurodollar, 5m, maintenant
ce sont des niveaux
Donc, lorsque le prix est dans un plat, ce sont les niveaux que je voudrais trouver
Une correction n'est pas une impulsion. Toutes ces notions sont issues de l'analyse des ondes. Cette notion ne peut être objective ou subjective, elle est objective si elle est définie.
Alors, appelez-le par d'autres mots - un couloir, une gamme. Ce serait plus clair pour tout le monde.
Hélas, il y a plus que ce qui a été écrit depuis de nombreuses années sur ce forum, je doute qu'il y en ait plus.
Cherchez sur le forum "brocher un plat", c'était autrefois un sujet brûlant, kodobase a quelques exemples et les discussions sur les flûtes sont régulières... alors que le marché est latéral ))))
Pourquoi attendre ? Le marché est plat) Pourquoi attendre ? Les gens se parlent, c'est normal. Tout a été discuté sur ce forum des centaines de fois, la recherche fonctionne ... La seule chose qui reste n'est même pas une tête brillante mais un cul ferme et diligent !
Peut-être "coups de pied magique" qui périodiquement@Maxim Dmitrievsky distribue pour créer une impulsion dans la bonne direction avec l'aide d'une façon particulière de dialogue ))), pour ce qui en principe, pour lui, le respect énorme ! )))
J'attends que quelqu'un parvienne à un résultat avec beaucoup de mots intelligents exprimés dans ce fil, je n'ai personnellement pas besoin de code source ou d'algorithmes, mais du résultat du travail sous forme de signal figé ou de captures d'écran pendant quelques jours. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'être bavard et sans intérêt.
À propos de l'aplatissement et de la dynamique, en fait, l'IA trouvera le bon comportement probabiliste au moment où elle apprend s'il s'agit d'un aplatissement ou d'une dynamique. Je ne vois donc pas l'intérêt d'écrire des algorithmes séparés dans MO pour déterminer la planéité, c'est inutile.