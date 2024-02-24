L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1100
Quel pivot)) avez-vous au moins lu ce dont nous parlons ?
Alors regardez attentivement votre écran, les points d'entrée sur les extrema, le mot "pivot" ne s'applique que comme méthode d'entrée, et ce avec quoi vous le déterminez exactement n'est pas important.
Sur votre propre écran, vous pouvez voir que si la tendance avait continué, vous auriez lentement drainé les bénéfices.
C'est la première chose, parce que c'est ce dont nous discutons, et je ne comprends toujours pas l'intérêt de vos messages et de vos photos.
La même que la vôtre.
Une capture d'écran de l'indicateur MO ?
Mes captures d'écran, sur le bot NS. Des formations, etc. sont également en cours.
Si vous traitez le stochastique, avant d'écrire, vous devez comprendre de quoi vous parlez.
comment définir un marché plat ? post factum !
Vous êtes un mouvement horizontal avec une dispersion arbitraire.
J'ai essayé d'exécuter le test de stationnarité de Dickey Fuller dans la fenêtre mobile. Je pensais que s'il trouvait de la stationnarité, il serait plat.
comment définir un marché plat ? post factum !
Vous êtes un mouvement horizontal avec une variance arbitraire.
J'ai essayé d'utiliser une fenêtre glissante pour tester la stationnarité avec Dickey Fuller ou quelque chose comme ça. Je pensais que s'il trouvait une certaine stationnarité alors le marché serait plat, mais j'ai échoué ( !) Avez-vous des idées ?
Je poste à nouveau les graphiques :
GBPJPY 2018.
Top - le prix lui-même
En bas - somme des incréments de CLOSE M1 dans la fenêtre glissante - semaine. En fait, le prix détendu avec l'espérance = 0 et la variance = presque constante. Un appartement perpétuel, pour ainsi dire...
Peut-être que quelqu'un le trouvera utile...
Somme d'incréments arbitraires ou sélectionnés d'une manière ou d'une autre ?
la somme d'incréments arbitraires ou sélectionnés d'une manière ou d'une autre ?
Non, juste tous les dégradés d'un coup. Fenêtre coulissante de 7200 valeurs incrémentales FERMER M1. Je l'ai téléchargé sur Finam. Si elle est tendue, la variance sera une constante.
Pas par rapport à l'indicateur rsi, par exemple ? )
Non, je ne l'ai pas fait, Max... Ayant une fois de plus été giflé par le marché, je deviens paresseux...
Non, juste tous les incréments d'une rangée. Fenêtre coulissante de 7200 valeurs incrémentales FERMER M1. Téléchargé sur Finam. Si vous faites des efforts, la variance est une constante.
Je vois ici que la variance des gradients ne coïncide pas toujours avec la variance de la série originale.
Je vois ici que le retour des incréments n'est pas toujours le même que le retour de la série originale.
Ouais. C'est le truc... Sinon, nous aurions acheté un plus gros portefeuille il y a longtemps...