L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1104
Donc, personne n'a dit comment on peut définir un appartement de manière formalisée..... c'est difficile de dire ce qui n'est pas là))
fixer un couloir de haut en bas par exemple en 20 barres, si elle ne dépasse pas la valeur n alors elle est plate
Si je comprends bien, ça ne fonctionnera pas parce que :
1) Les vols ont des durées différentes
2) différentes longueurs de mouches
Les paramètres fixes ne fonctionnent pas ici.
Vous êtes têtu, vous voulez qu'on vous dise comment chercher un appartement, mais vous voyez, les choses "évidentes" ne veulent rien dire, si elles sont "évidentes", c'est qu'elles ont un modèle, et s'il y a un modèle, alors il peut être algorithmé, qu'avez-vous besoin d'autre, un algorithme pour écrire pour vous ?
D'une manière générale, la définition de la tendance plate est arbitraire - selon ce qui est le plus commode. Ce qui est une tendance pour moi peut être un plat pour vous. Et il est possible que, dans le même temps, votre tendance pour moi soit un bémol.
Je peux facilement définir la tendance ou l'aplatissement, mais ma définition pour vous sera totalement inutile et complètement fausse.
De quoi avez-vous besoin d'autre, d'un algorithme qui écrive pour vous ?
Oui !
Mais vous ne pourrez pas le faire, car parler est une chose, et résoudre un problème en est une autre.
Eh bien, si c'est une approche non-paramétrique, c'est déjà intéressant.
Eh bien, si c'est le cas.) S'agit-il d'une tendance ou d'un plat ?
Ma réponse est que cela dépend de qui l'aime. Pour moi, ou plutôt ma stratégie, c'est un plat typique, seulement parce que vous pouvez travailler sur un plat, même si la "tendance" est plus cool, cela restera un plat. Le fait de l'éteindre complètement ne change rien à la stratégie non plus.
C'est-à-dire que s'il ressemble à un canard, marche comme un canard, fait coin-coin comme un canard, alors c'est un canard. (с)
Et selon la définition standard, il s'agit d'une tendance - niveau en hausse, niveau en baisse.....
Donc, personne ne m'a dit comment identifier les appartements de manière formelle.... il est difficile de définir quelque chose qui n'existe pas))
Les tendances/flottations sont donc toujours relatives à l'horizon temporel et/ou au choix du ou des paramètres d'échelle de la fonction de transformation des données, qu'il s'agisse d'une rupture de canal ou même de la courbure de la pente ZZ.
Je pense que, tout d'abord, vous devez décider ce que vous voulez, baliser les données rétrospectivement, ou utiliser un indicateur qui détecte les tendances / mouches sans regarder, si c'est le premier alors la pente de ZZ fera l'affaire, si le second, hélas, il n'existe pas (en fait, il y en a beaucoup, mais ça ne marche pas), mais vous pouvez apprendre à MO à le faire, avec un succès proche du fantôme (si c'est sous forme pure), mais comme une fonctionnalité complexe - c'est bien.
Tendance stochastique
Ce que vous appelez un bateau, c'est la façon dont il navigue. (с)
