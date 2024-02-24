L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1061
Je ne vais pas vous envoyer quoi que ce soit. Nous ne sommes pas encore amis, au cas où tu l'aurais oublié MAX !!!! Si seulement tu étais mon ami sans BE, mais si....
C'est cool. J'aime les classiques, mais ça ne vous excuse pas...
Tu es un nubus, je peux le trouver s'il le faut, même si cela ne servira pas à grand chose, car tous les algorithmes sont déjà exposés et ils sont très simples. Je suis simplement intéressé par l'approche, et elle me convient parfaitement pour le moment.
Et vous ne comprenez toujours rien.
Salut Maxim,
Ainsi, dans le GMDH, les composants de la fonction de base sont le nombre d'indicateurs que vous utilisez pour l'entrée du réseau neuronal. Ai-je raison ?
Combien d'indicateurs différents envisagez-vous d'utiliser ?
GDMH transforme simplement les caractéristiques via des polinômes, et ensuite nous l'apprenons avec RDF, par exemple 100 ou 1000 itérations.http://www.gmdh.net/articles/
En expérimentant avec les niveaux, qui sait comment nous pourrons décrire de manière programmatique de telles densités pour les retrouver dans le futur ?
A en juger par l'image, un histogramme. En général, il y en a des toutes faites partout - vous n'avez rien à écrire. A MT - je ne sais pas.
Si ce n'est pas dans MT, alors via DLL. Si le changement n'est pas rapide et n'est pas requis souvent, l'échange de fichiers fera l'affaire.
Cet histogramme signifie-t-il une distribution ?ou comme des volumes horizontaux ?
Oui. Dans ce cas, il s'agissait de la distribution Y.
Ok, je pense que j'ai compris dans une certaine mesure. Avez-vous déjà implémenté le code MQL5 et testé ?
Mon principal problème est que je ne sais toujours pas très bien comment alimenter RDF avec des données de prix brutes autres que les valeurs d'indicateurs sans logique floue, sur la base de votre article précédent.
Si vous pouvez me dire comment alimenter des données de prix brutes sans utiliser la logique floue, ce serait génial. Je veux dire la fonction "CalculateMamdani()" sans logique floue. Sinon, je devrai attendre que vous publiiez votre prochain article.