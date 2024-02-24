L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1065
Gmdh logic - ce sera très utile, je pourrai le changer pour ma bibliothèque.
Pouvez-vous me fournir la formule de GDMH que vous essayez de convertir en MQL5 ? Je veux dire qu'il y a beaucoup de variétés et lequel d'entre vous essaie de mettre en œuvre et comment vous essayez de le faire ?
Vous avez également mentionné "Après chaque transaction, mettre à jour les politiques, lorsque la transaction est conclue, mettre à jour la récompense (TD, différence temporelle RL) ".
Cela se produit-il également dans le cadre du trading LIVE ?Ou se produit-il seulement pendant les tests ?
Je pense qu'il faut utiliser un polynôme pour toutes les combinaisons d'éléments, par exemple la première ligne : (x - valeur de l'élément) x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3..... xn+xm où x0,xn sont des valeurs de prédicteurs différents
deuxième ligne x0^2+x1^2...
troisième ligne x0^3+x1^3...
avec sélection des n meilleurs résultats sur les lignes précédentes ("niveaux" meilleurs). Mais je ne sais pas comment ça marche, j'apprends juste.
... uniquement pendant les essais
niveaux....
niveaux de travail....
Je le finirai un peu plus et ensuite nous pourrons mettre un neurone en tant que filtre par dessus).
Vous devez prendre 2 tableaux doubles... un pour les poids et un pour les poignées d'indicateurs.
ensuite, exécutez une boucle for pour la somme de la multiplication des poids et des poignées indicatrices.
Ensuite, une autre boucle for imbriquée pour le nombre d'éléments afin d'additionner toutes les sommes ci-dessus... je veux dire de 1 à m où m=nombre d'éléments.
Quoi qu'il en soit, je vais essayer de l'ajouter au code et je vous ferai savoir quand j'aurai terminé...
De plus, je vous demande encore une fois de faire en sorte que l'optimisation se fasse aussi pendant le trading... sinon, il sera inutile d'exécuter un test et de commencer à trader ensuite. Je pense qu'il y a un autre EA Mt4 qui a utilisé R et la bibliothèque FANN, mais il sauvegarde les données optimisées à la fin de la journée et donc, je pense que vous pouvez implémenter la même chose. Je vais essayer de faire de même. Ce sera vraiment simple si nous pouvons attraper les mêmes valeurs pendant le trading en direct et les sauvegarder dans le fichier.
De plus, n'est-il pas possible d'implémenter une méthode similaire à celle utilisée dans votre précédent article de test direct en un clic au lieu de changer "Apprendre" de faux à vrai et de nouveau vrai à faux ? Parce que j'ai déjà mon propre logiciel qui clique sur le bouton "Démarrer" une fois par jour, mais il ne peut probablement pas changer les valeurs ?
Je pense qu'il y a un autre EA Mt4 qui a utilisé R et la bibliothèque FANN, mais il enregistre les données optimisées à la fin de la journée et donc, je pense que vous pouvez mettre en œuvre la même chose. Je vais essayer de faire de même. Ce sera vraiment simple si nous pouvons attraper les mêmes valeurs pendant le trading en direct et les sauvegarder dans le fichier.
pour cela, nous avons besoin d'un testeur virtuel
Quoi qu'il en soit, je pense que de bonnes fonctionnalités/transformations sont une chose très importante, et doivent être faites auparavant.
Oui, je suis d'accord.
N'est-il pas possible d'implémenter une méthode similaire à celle utilisée dans votre précédent article de test direct en un clic au lieu de changer "Apprendre" de faux à vrai et de nouveau vrai à faux afin de sauvegarder automatiquement les résultats optimisés, car j'ai déjà mon propre logiciel pour cliquer sur le bouton "Démarrer" une fois par jour, mais il ne peut probablement pas changer les valeurs de vrai à faux et de faux à vrai.
non, mais je peux utiliser 2 terminaux facilement - 1 pour l'apprentissage, 1 pour le trading, parce qu'il sauvegarde les modèles dans un dossier commun.
mais il faut aussi recharger l'EA sur le terminal de trading, ou ajouter un fichier supplémentaire pour vérifier si un nouveau processus d'apprentissage a été effectué.
ou simplement utiliser un terminal et apprendre quand vous voulez, l'EA sur le graphique peut mettre à jour les modèles après lui, après quelques modifications.
Ok, je crois que j'ai compris.
1.First, One terminal same EA avec "Learn" comme true. Pour le premier passage.
2.Second, second terminal même EA avec "Apprendre" comme faux. Pour la deuxième manche.
3.troisième, troisième terminal même EA attaché au graphique Mt5 pour le trading. Redémarrez ce terminal une fois les étapes 1 et 2 terminées.
Donc, en répétant ces 3 étapes tous les jours, vous obtiendrez automatiquement des résultats optimisés tous les jours, n'est-ce pas ?
Vous n'avez pas besoin d'une deuxième exécution, c'est juste pour vérifier comment l'EA fonctionne.
1 EA sur le graphique, et apprendre dans le même terminal dans le testeur