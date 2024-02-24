L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1060
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je vais négocier des actions, au moins je me prépare.
Ils disent qu'il n'y a pas de compensation ni d'échange.
Par exemple, j'ai jeté un coup d'œil à GAZP pour les 5 dernières années.
Un soulagement pour les spéculateurs)
J'aurais aimé le voir avant.
Vous devez en préparer au moins une centaine ou deux. Sinon - un travail de singe si vous commencez à gagner).
Préparez une centaine ou deux au moins. Sinon, c'est un travail de singe si vous commencez à gagner).
Yep
Pensez également aux positions courtes sur les actions. Sans dégagement)).
Pensez également aux positions courtes sur les actions. Sans dégagement)).
déjà regardé
1% par an
;)
déjà examinés.
1% par an
;)
? ?? Ce n'est pas possible, parce que ça ne l'est jamais.)
D'ailleurs, si vous ouvrez un compte à découvert, l'argent des pertes commencera à vous être déduit régulièrement et avec plaisir.
? ?? Ce n'est pas possible, parce que ça ne peut jamais l'être).
D'ailleurs, si vous ouvrez un compte à découvert, vous serez régulièrement et volontiers facturé pour avoir perdu de l'argent.
Je ne comprends pas.
il n'y a pas de compensation sur les actionsc'est seulement sur les contrats à terme qui sont coupés.
Je ne comprends pas.
Il n'y a pas de compensation sur le stock.
Vous comprendrez plus tard.) Je n'ai pas travaillé avec des actions depuis longtemps, j'ai oublié les détails, et je ne veux pas m'en souvenir.
Vous devez vous souvenir de la commission de 0,1-0,2% pour une transaction. Vous pouvez les acheter et les vendre 0.2-0.4%)).
Vous le découvrirez plus tard.) Je n'ai pas travaillé avec des actions depuis longtemps, j'ai oublié les détails, et je ne veux pas m'en souvenir.
Non, si c'est le cas, c'est plutôt cool.
D'accord, je vais ouvrir pour quelques centimes, je vais jeter un coup d'oeil.
Merci de m'avoir prévenu.
Je me suis même souvenu des indices de fxsaber.
Parti pour de bon...
Vous êtes de tels moulin à paroles !!!! Vous avez créé une énorme pile de pages. On dirait que la recherche continue, mais n'oubliez pas que j'ai presque vendu mon actif ????. Vous vous souvenez de ...... ? Et le prix demandé était tellement ridicule, et en même temps, mon actif grandit et devient plus fort :-)
Tu vas m'envoyer le code de la mgua que tu as trouvé. Parce que la version que j'ai regardée ne l'a pas.
et il y a au moins 2 façons de le faire, et au plus un nombre infini de façons de le faire.
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf
D'accord, on s'en fout. Je vais vous dire autre chose. Le fait est que la somme des coefficients polynomiaux de Reshetov est égale à un. C'est-à-dire qu'il essaie de décomposer les données des préfils de volume en une seule. Donc si on ajoute un intrant non significatif, il enlève une partie du coefficient de l'intrant significatif. La solution se trouve dans le vecteur Shepley. Je ne vous ai jamais entendu dire que quelqu'un utilise ça, mais il le fait...
Je n'ai pas encore vraiment compris le cœur de ses calculs. Je comprends les méthodes utilisées, mais je ne sais pas comment cela fonctionne en code.
Je ne vais pas vous envoyer quoi que ce soit. Nous ne sommes pas encore amis, si tu n'as pas oublié MAX !!!!. J'aimerais que tu sois mon ami sans le BE, mais autrement....