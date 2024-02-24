L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1018
Zhenya:
MT-tester ne peut pas être personnalisé, c'est aussi une boîte noire, vous ne pouvez même pas tester s'il fonctionne correctement, et la vitesse est toujours inférieure de plusieurs ordres de grandeur à ce que vous pouvez personnaliser vous-même, surtout avec des options d'optimisation simples. Eh bien, comment dire... en bref, vous ne serez pas pris au sérieux avec un "conseiller" sur une plate-forme publique, et le dll C++ est utilisé aussi bien par Rentech que par Goldmansax.
Le principal est que tout doit être automatique, donc je l'ai connecté et vérifié avec le testeur dans le futur quand il arrivera et j'ai obtenu le résultat sous forme d'équité.
Il y a bien sûr un testeur, partager n'est pas du tout dommage - c'est un algorithme suffisamment simple pour que le simple fait de demander de le partager me surprenne ;))
Il n'y a pas de contradiction et il n'y a pas d'espoir.
Mais il n'y a aucun intérêt pour vos algorithmes ainsi que ceux de vos camarades sur le forum fermé si vos boîtes noires, selon une tâche et un principe inconnus, ne font que dessiner de beaux graphiques d'équité, même s'ils sont étayés par des récits poétiques de systèmes avancés du ministère de la défense, de milliards de dollars verts et de magnats de la finance.
1. J'aimerais connaître ces méthodes. Sinon, je réinvente à nouveau mon vélo (j'ai déjà esquissé l'idéologie), et si tout a déjà été fait avant nous...
2. Je vois. Mais déraisonnable.
Il y a beaucoup de choses à ce sujet dans ces articles.
Vladimir, existe-t-il des méthodes de "sélection future" (ou quelque chose comme ça) mais applicables à BP ? C'est l'algorithme qui analyse les BP et qui peut exclure ou ajouter quelque chose pour améliorer la prévision, google n'a pas pu m'aider(
Nous ne faisons rien d'autre que des séries chronologiques. Non ?
Et il y a beaucoup de méthodes, non seulement de sélection mais aussi de création. Il y a une toute nouvelle section intitulée "Ingénierie". Regardez plusieurs articles où il a été discuté en détail.
Bonne chance
Ivan Negreshniy:
Exactement aucun espoir si vous ne comprenez pas que vous ne pouvez évaluer, comparer et partager les algorithmes de l'IM de trading que dans le contexte de leur outil de mesure des performances - le testeur, et puisque vous ne faites confiance qu'au vôtre, je vous ai proposé de le partager.
Mais on ne s'intéresse pas à vos algorithmes et à ceux de vos camarades sur le forum fermé, si vos boîtes noires dont personne ne connaît le but et le principe ne font que dessiner de beaux graphiques d'actions, même s'ils sont étayés par des histoires poétiques sur des systèmes MO avancés, des milliards d'argent et des magnats de la finance.
Pourquoi êtes-vous si prompt à vous offenser ? Bien sûr, c'était une blague sur les "milliards de dollars", vous ne comprenez pas ? Je vous ai dit que je pouvais partager l'algorithme du testeur si vous en aviez besoin, pas de problème. Je n'ai pas utilisé le testeur MT depuis longtemps, est-il possible de charger des lignes csv arbitraires sur celui-ci maintenant ? C'est très essentiel comment vérifier si cela fonctionne correctement, sinon... tu sais quoi...
Je ne trade pas du tout le forex de jeu, je travaille avec des forts et crypto, mon mt-tester n'a rien à voir avec cela, mais je sais avec certitude que mon testeur fonctionne très proche du réel, compte tenu de l'erreur d'exécution et de l'activité de liquidité sur le marché des paris. J'utilise le Forex comme type de données, même en ayant des prévisions faibles sur les Major et les Indices, cela peut aider beaucoup à prévoir les B-Shares et même un peu de Crypto.
C'est drôle, les gens écrivent quelque chose sur un testeur sans même prendre la peine de se familiariser avec ses fonctionnalités. Sans compter que dans mql, vous pouvez également écrire votre propre testeur et un testeur dans un testeur.
D'où viennent les "fabricants de machines" sur ce forum et dans quel but, je me le demande.
bon voyage )
