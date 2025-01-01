MathCumulativeDistributionWeibull

Calcule la valeur de la fonction de distribution de Weibull avec les paramètres a et b pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathCumulativeDistributionWeibull(

const double x,

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionWeibull(

const double x,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de distribution de Weibull avec les paramètres a et b pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à pweibull() dans R.

bool MathCumulativeDistributionWeibull(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la valeur de la fonction de distribution de Weibull avec les paramètres a et b pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathCumulativeDistributionWeibull(

const double& x[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

a

[in] Paramètre de la distribution (échelle).

b

[in] Paramètre de la distribution (forme).

tail

[in] Flag de calcul. Si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de probabilité.