Create

Crée un nouveau contrôle CListView.

virtual bool Create(

const long chart,

const string name,

const int subwin,

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2

)

Paramètres

chart

[in] Identifiant du graphique.

name

[in] Nom unique du contrôle.

subwin

[in] Sous-fenêtre du graphique.

x1

[in] Coordonnée X du coin supérieur gauche.

y1

[in] Coordonnée Y du coin supérieur gauche.

x2

[in] Coordonnée X du coin inférieur droit.

y2

[in] Coordonnée Y du coin inférieur droit.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon