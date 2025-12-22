Le script SetSellStopLimitOrder est conçu pour définir un ordre SellStopLimit avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips à partir du prix actuel et des prix de déclenchement de l'ordre. Le principal avantage de ce script est la possibilité de fixer le volume de la transaction en fonction de la taille de l'ensemble du dépôt en utilisant le paramètre d'entrée du script MM (Money Management), qui détermine le rapport entre le volume des fonds impliqués dans la transaction et les fonds de l'ensemble du dépôt.

Paramètres d'entrée du script :