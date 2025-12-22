CodeBaseSections
Le script SetSellStopLimitOrder est conçu pour définir un ordre SellStopLimit avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips à partir du prix actuel et des prix de déclenchement de l'ordre. Le principal avantage de ce script est la possibilité de fixer le volume de la transaction en fonction de la taille de l'ensemble du dépôt en utilisant le paramètre d'entrée du script MM (Money Management), qui détermine le rapport entre le volume des fonds impliqués dans la transaction et les fonds de l'ensemble du dépôt.

Paramètres d'entrée du script :

//+----------------------------------------------+
//|| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DU SCRIPT
//+----------------------------------------------+
input double  MM=0.1;       // Gestion de l'argent
input uint  LEVEL1=300;     // Niveau de déclenchement du premier ordre Stop en pips par rapport au prix actuel
input uint  LEVEL2=300;     // Niveau de déclenchement du second ordre Limite en points par rapport au niveau de déclenchement du premier ordre
input uint  STOPLOSS=300;   // Stoploss en pips à partir du prix d'ouverture de la position
input uint  TAKEPROFIT=800; // Take Profit en pips à partir du prix d'ouverture de la position
input uint  EXPIRED=0;      // Durée de validité de l'odder en heures (0 - sans délai d'annulation)
input uint  RTOTAL=4;       // Nombre de répétitions pour les transactions infructueuses
input uint  SLEEPTIME=1;    // Temps de pause entre les répétitions en secondes

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/977

SetBuyStopLimitOrder (Ordre limite d'achat) SetBuyStopLimitOrder (Ordre limite d'achat)

Ce script est conçu pour définir des ordres BuyStopLimit avec des valeurs fixes de niveaux de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips à partir du prix actuel et des prix de déclenchement de l'ordre.

Grid Master Grid Master

Overview Grid Master EA is an automated trading system that implements a bidirectional grid strategy. It places multiple pending orders above and below the current market price, capturing profits from market oscillations in both directions.

Tandem Tandem

Opérations par paire. Couverture. Stratégies neutres par rapport au marché

Contrôle_Trade_Sessions Contrôle_Trade_Sessions

Bibliothèque pour le contrôle des sessions de trading. Au démarrage, elle compte l'heure des sessions de négociation pour les 7 jours de la semaine (le samedi et le dimanche, il peut y avoir des échanges de crypto-monnaies), jusqu'à 10 sessions par jour. Ensuite, dans OnTick(), vous pouvez effectuer des vérifications, et si un tick est arrivé en dehors de la session de trading, vous pouvez interrompre son traitement.