Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
RSD Histogram - indicateur pour MetaTrader 4
- Vues:
- 243
- Note:
-
- Publié:
- Mise à jour:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
RSD Histogram is a versatile indicator on the market right now, this new indicator is by far the best on the market.
This first version was completed in 2018, took out of the codebase so I can focus on its development.
I am now done with developments; the final version is a subscription-based indicator.
let me know if you want the final version, you can play around with the first version.
MACD-v
MACD-v is a volatility-normalised variation of the classic MACD. It provides momentum, crossover and expansion/contraction signals with enhanced stability across multiple market conditions.Strategy Schedule
Советник создан для помощи трейдеру в ручной торговле.
Three Colors
Example: Moving Average indicator filling by different colorsMACD Sample
Classical MACD Sample.