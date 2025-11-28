Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Module de signaux de trading basé sur l'indicateur LeManSignal - bibliothèque pour MetaTrader 5
- Vues:
- 18
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Le signal est formé au moment de la fermeture de la barre. Le signal pour les positions d'ouverture est l'apparition d'un point coloré de l'indicateur LeManSignal.
Pour un fonctionnement correct du conseiller expert généré, le fichier d'indicateur LeManSignal.ex5 compilé doit être disponible dans le dossier : terminal_data_folder/MQL5/Indicators.
Le processus de création d'un robot de trading basé sur ce module de signaux de trading ne présente aucune particularité et est décrit en détail dans l'article"MQL5 Wizard for Dummies". L'idée générale de la construction d'un module de signaux de trading est présentée dans l'article"Les systèmes de trading les plus simples utilisant des indicateurs sémaphores".Dans les tests ci-dessous, les paramètres d'entrée par défaut de l'Expert Advisor ont été utilisés. Le Stop Loss et le Take Profit n'ont pas été utilisés dans les tests.
Fig. 1. Exemples de transactions sur le graphique
Résultats des tests pour 2011 sur NZDUSD H4 :
Fig. 2. Graphique des résultats des tests
Remarque :
Le conseiller expert généré à l'aide de l'assistant MQL5 prend la décision d'ouvrir ou de fermer une position en fonction des résultats du "vote" des modules de signaux de négociation ajoutés au cours du processus de création du conseiller expert. Le module principal (contenant tous les modules ajoutés) de signaux de trading participe également au "vote", mais ses méthodes LongCondition() et ShortCondition() renvoient toujours 0.
Puisque le calcul des "votes" est basé sur la moyenne du nombre de modules présents (le module principal + un module ajouté), les valeurs des seuils doivent être spécifiées en tenant compte de cela. Pour cette raison, après avoir créé le code EA à l'aide de l'assistant MQL5, les valeurs de Signal_ThresholdOpen et Signal_ThresholdClose doivent être définies respectivement à 40=(0+80)/2 et 20=(0+40)/2.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/835
Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est l'apparition de la flèche colorée de l'indicateur BykovTrend.Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothhed
Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture de position est un changement de couleur de la bougie formée par l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed.
Cet indicateur construit un canal de prix dynamique en utilisant le lissage gaussien pour déterminer les lignes de support et de résistance. Il calcule les valeurs hautes et basses lissées pour une période donnée, trouve leurs extrema et affiche trois lignes : la résistance supérieure (maximum de la valeur haute lissée), le support inférieur (minimum de la valeur basse lissée) et la ligne médiane entre les deux, formant ainsi un canal de négociation adaptatif.Positions Résumé Info par paires
Script permettant d'afficher des données actualisées sur les postes ouverts.