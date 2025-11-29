Panneau de trading - grille des ordres

0
Comment ouvrir une grille d'ordres ?
Accédez à la section « grille d'ordres » et sélectionnez:
1️⃣ Type : Limite ou Stop,
2️⃣ Quantité,
3️⃣ Volume,
4️⃣ Pas,
5️⃣ Take profit,
6️⃣ Stop loss,
✅ C’est fait ! Désormais, à chaque fois que vous ouvrez un ordre ou une position, TradePanel créera une grille d’ordres correspondante.
Par exemple, les paramètres suivants ont été définis :
1️⃣ Type de grille : Limite,
2️⃣ Quantité : 5 ordres,
3️⃣ Volume : Progression géométrique,
4️⃣ Pas : 200 points,
5️⃣ Take Profit : prix du Take Profit de l’ordre principal,
6️⃣ Stop Loss : prix du Stop Loss de l’ordre principal.
Cliquez sur le bouton Ouvrir une position de vente, et TradePanel ouvrira une position avec une grille d'ordres :