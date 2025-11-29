Panneau de trading - grille des ordres

Comment ouvrir une grille d'ordres ?

Accédez à la section « grille d'ordres » et sélectionnez:

1️⃣ Type : Limite ou Stop,

2️⃣ Quantité,

3️⃣ Volume,

4️⃣ Pas,

5️⃣ Take profit,

6️⃣ Stop loss,

✅ C’est fait ! Désormais, à chaque fois que vous ouvrez un ordre ou une position, TradePanel créera une grille d’ordres correspondante.

Par exemple, les paramètres suivants ont été définis :

1️⃣ Type de grille : Limite,

2️⃣ Quantité : 5 ordres,

3️⃣ Volume : Progression géométrique,

4️⃣ Pas : 200 points,

5️⃣ Take Profit : prix du Take Profit de l’ordre principal,

6️⃣ Stop Loss : prix du Stop Loss de l’ordre principal.

Cliquez sur le bouton Ouvrir une position de vente, et TradePanel ouvrira une position avec une grille d'ordres :