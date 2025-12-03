Grid Manual - Création et gestion d'une grille de ordres

Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une ordre et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de ordres pour celle-ci et l'accompagnera jusqu'à la toute clôture.

✅ Fonctionne avec les ordres et les positions ouverts de quelque manière que ce soit, y compris à partir d'un terminal mobile.

✅ Fonctionne avec deux types de grilles : "limite" et "stop".

✅ Fonctionne avec deux méthodes de calcul de l'espacement de la grille : fixe et dynamique (basé sur l'indicateur ATR).

✅ Affiche le seuil de rentabilité de chaque grille de ordre sur le graphique.

✅ Affiche la marge bénéficiaire pour chaque grille de ordre.

✅ Vous permet de clôturer les ordres rentables de la grille en un seul clic.

✅ Permet de fermer chaque grille en un clic.

✅ Possède une fonction d'arrêt suiveur.

✅ A pour fonction de transférer les ordres stop loss au seuil de rentabilité de la grille.

✅ Déplace automatiquement le « take profit » de la grille d'ordres par rapport au seuil de rentabilité de la grille d'ordres (uniquement en mode grille limit, la distance dépend du type de calcul choisi : « Conservateur » ou « Agressif »).

✅ Peut gérer jusqu'à 20 grilles de ordres, chacune pouvant contenir jusqu'à 100 ordres.