Serveur privé virtuel

Bonjour!

Aujourd'hui, je vais parler de VPS (Virtual Private Server), de son fonctionnement et de la raison pour laquelle nous en avons besoin.

L'architecture VPS consiste en un ordinateur qui, à l'aide d'un logiciel spécial, est divisé en plusieurs machines virtuelles avec son propre système d'exploitation et fonctionnant indépendamment les unes des autres.

Cette machine distante comprend du matériel serveur qui est fiable, résistant et capable de fonctionner en continu. Ces serveurs sont équipés d'alimentations sans interruption spécialisées qui offrent une protection contre surtensions, interruptions et pannes de courant temporaires.





Un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable à domicile peut ralentir ou même cesser de fonctionner pour diverses raisons, telles qu'une surchauffe, des pannes de courant ou d'Internet.

Pour le trading avec les systèmes de trading, surtout si vous utilisez un dépôt réel, je vous recommande fortement d'utiliser un VPS. Étant donné qu'une telle activité nécessite un fonctionnement stable et continu du terminal de trading.

Lorsque vous utilisez un VPS, vous n'avez pas besoin que votre ordinateur personnel soit constamment en marche.

Mais tous les avantages ci-dessus sont loin d'être la principale raison pour laquelle VPS est tellement nécessaire.

Le fait est que lorsque le conseiller effectue une transaction, il atteint le serveur du courtier avec un retard. En fonction de la valeur de ce délai (ping vers le courtier), le prix peut déjà changer et, par conséquent, le résultat du trading sera imprévisible.

Même si vous utilisez un très bon EA, si votre courtier a un gros retard, il y a de fortes chances que le prix changera et que vous pourriez obtenir un glissement négatif.

Pourquoi cela arrive-t-il? La latence dépend de nombreux facteurs, tels que la distance au serveur du courtier, votre FAI et autres.

La location d'un VPS est beaucoup moins chère que la location d'un serveur physique de capacité comparable, ce qui est sans aucun doute un avantage pour nous en tant qu'utilisateurs finaux.

Les caractéristiques importantes du choix d'un VPS incluent :

- Emplacement du serveur. Plus le VPS est proche du serveur de votre courtier, mieux c'est.

- Accessoires. Processeur central (à partir de 2 cœurs, plus la fréquence est élevée, mieux c'est), RAM (à partir de 1 Go, plus c'est mieux), un SSD est requis.

- Système opérateur ( Windows Server 2008 R2 et supérieur), dernières mises à jour requises.

Habituellement, les VPS sur les systèmes Linux/Unix sont moins chers, mais ils sont spécifiques dans leur coque externe et ont un réglage assez fin (mais également possible).

Je recommande également :

- Installez un antivirus et ne désactivez pas le pare-feu Windows.

- Désactivez les mises à jour Windows, car. tous les systèmes de trading de MQL sont directement liés aux fichiers système internes, et afin de ne pas perdre l'activation après la prochaine mise à jour, il est préférable de désactiver ces mises à jour.

Les mises à jour peuvent souvent conduire à la destruction complète du système d'exploitation.

Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur!