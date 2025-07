Chill and Dream

Bonjour tout le monde!

La plupart des systèmes de négociation sur le marché des changes utilisent trop de risques pour réaliser des bénéfices.

De tels systèmes incluent généralement une stratégie Grille ou Martingale. Le marché regorge de tels systèmes.

Le marché des changes se compose principalement de systèmes automatisés et de robots.

C'est ainsi, pour la raison que le robot n'a pas de psychologie et qu'il ne se fatigue jamais au travail. Les robots sont très rapides et précis et vous pouvez toujours vérifier votre stratégie sur des cotations historiques.

Heureusement, nous en avons pour MT5 et nous les utilisons au maximum.

La stratégie Grid ou Martingale suppose toujours un coup inexact dans la tendance, ces systèmes peuvent toujours casser votre dépôt et cela sera fatal.

Peu à peu, ils sont très susceptibles de réaliser des bénéfices, car il y a toujours du bruit sur le marché et le marché revient souvent sur ses positions.

Mais dès qu'il y a une nouvelle forte ou un changement majeur dans le sens économique, le marché y réagit.

Par exemple, prenons les derniers événements pour le pétrole ou l'or, les marchés ont réagi à la hausse de l'inflation du dollar, tout comme l'indice du dollar lui-même a réagi à l'émergence d'un conflit militaire en Ukraine.

Aussi, par exemple, vous pouvez ouvrir un graphique du yen japonais par rapport au dollar ou à la livre, tous ces événements ont rendu les investisseurs négatifs envers le yen, la confiance a fortement chuté et l'indice de cette devise a fortement chuté.

Tous ces événements frappent très durement les poches et les dépôts des utilisateurs qui utilisent la grille ou la martingale, car. le marché ne revient pas.

La seule question est de savoir si votre dépôt résistera à une telle charge et quelle est la gravité des risques que vous avez utilisés auparavant.

Beaucoup diront que dans de telles situations, il est préférable d'utiliser le verrouillage de position. Mais c'est comme si vous fermiez vous-même manuellement une telle position, c'est toujours un échec.

Le verrouillage ne fait qu'augmenter vos commissions d'épargne et vos swaps et prend de plus en plus d'argent au fil du temps.

Par conséquent, nous n'avons jamais tendance à utiliser des grilles ou des martingales (pour moi maintenant, c'est la même chose)

C'est pourquoi le système Chill&Dream n'utilise jamais ce genre de stratégie.

L'objectif principal est d'obtenir des bénéfices à long terme et graduels. Nous ne sommes pas pressés de devenir millionnaires. C'est un marché calme et nocturne où l'on peut toujours se détendre et ne pas se soucier de la caution.

Nous avons toujours un SL fixe et nous suivons la tendance en changeant uniquement le niveau de TP. Tout cela vous permet d'utiliser efficacement les conditions du marché la nuit.

De plus, nous avons déjà un filtre d'actualités intégré, un énorme filtre de propagation, tout cela vous permet de négocier sereinement, même dans les conditions actuelles du marché, alors que tout est si agité dans le monde.

À ce jour, trois paires de devises sont à notre disposition et ce sont trois paramètres distincts pour chaque paire de devises.

Le paramètre de risque vous permet de déterminer le drawdown maximum autorisé. Ce n'est qu'une protection supplémentaire, le marché n'atteindra jamais de telles valeurs.

En fait, le drawdown est plus de 3 fois inférieur au niveau de risque que nous utilisons.

Ainsi, le ratio de profits et pertes est toujours très bon, environ 3 pour 1. Cela est également mis en évidence par le niveau élevé de ProfitFactor lors des tests sur des cotations et des spreads réels.

D'après mon expérience, je recommande toujours d'utiliser des courtiers avec de faibles écarts pour avoir les positions les plus précises.

Écrivez-moi personnellement pour obtenir de bons conseils dans le choix d'un courtier.

De plus, vous n'avez pas besoin d'utiliser un ping bas, car les ordres en attente seront déjà sur le serveur de votre courtier.