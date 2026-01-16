SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Genesis Pips
Muhammad Hsan Syarifudin

Genesis Pips

Muhammad Hsan Syarifudin
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
11 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
2.18 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
20.94 USD (1 105 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (20.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.94 USD (11)
Ratio de Sharpe:
5.63
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.37%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
4 (36.36%)
Transacciones Cortas:
7 (63.64%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
1.90 USD
Beneficio medio:
1.90 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
1.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.31% (6.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 6
AUDCAD 9
NZDCAD 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD 402
AUDCAD 402
NZDCAD 301
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.18 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +20.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
otros 56...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Genesis Pips 3 pairs AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
No hay comentarios
2026.01.16 04:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 04:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Genesis Pips
30 USD al mes
1%
0
0
USD
2K
USD
1
100%
11
100%
100%
n/a
1.90
USD
0%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.