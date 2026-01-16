SinaisSeções
Muhammad Hsan Syarifudin

Genesis Pips

Muhammad Hsan Syarifudin
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
11 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.18 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
20.94 USD (1 105 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (20.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.94 USD (11)
Índice de Sharpe:
5.63
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.37%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
4 (36.36%)
Negociações curtas:
7 (63.64%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.90 USD
Lucro médio:
1.90 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.45% (9.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD 6
AUDCAD 9
NZDCAD 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD 402
AUDCAD 402
NZDCAD 301
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.18 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +20.94 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
56 mais ...
Genesis Pips 3 pairs AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Sem comentários
2026.01.16 04:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 04:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Genesis Pips
30 USD por mês
1%
0
0
USD
2K
USD
1
100%
11
100%
100%
n/a
1.90
USD
0%
1:500
Copiar

