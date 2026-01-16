- Crescimento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
11 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.18 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
20.94 USD (1 105 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (20.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.94 USD (11)
Índice de Sharpe:
5.63
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.37%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
4 (36.36%)
Negociações curtas:
7 (63.64%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.90 USD
Lucro médio:
1.90 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.45% (9.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|6
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|402
|AUDCAD
|402
|NZDCAD
|301
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.18 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +20.94 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
56 mais ...
Genesis Pips 3 pairs AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
11
100%
100%
n/a
1.90
USD
USD
0%
1:500