리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Coinexx-Demo 0.00 × 1 TitanFX-02 0.00 × 2 ICTrading-Live29 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 2 VantageInternational-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 TradersWay-Live 2 0.00 × 34 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 2 Exness-Real26 0.00 × 1 AmanaCapital-Real 0.00 × 2 DooFintech-Live 5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 2 ICMarketsEU-Live28 0.00 × 2 ICMarkets-Live01 0.00 × 15 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 CityIndexUK-Live 102 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live2 0.00 × 1 ForexChief-DirectFX 0.00 × 2 ICMarkets-Live15 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 56 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오