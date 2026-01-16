- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
11 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.18 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
20.94 USD (1 105 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
11 (20.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.94 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
5.63
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.37%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (36.36%)
Коротких трейдов:
7 (63.64%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.90 USD
Средняя прибыль:
1.90 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.45% (9.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|6
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|402
|AUDCAD
|402
|NZDCAD
|301
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.18 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +20.94 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
Genesis Pips 3 pairs AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
11
100%
100%
n/a
1.90
USD
USD
0%
1:500