СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Genesis Pips
Muhammad Hsan Syarifudin

Genesis Pips

Muhammad Hsan Syarifudin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
11 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.18 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
20.94 USD (1 105 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
11 (20.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.94 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
5.63
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.37%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (36.36%)
Коротких трейдов:
7 (63.64%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.90 USD
Средняя прибыль:
1.90 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.45% (9.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 6
AUDCAD 9
NZDCAD 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 402
AUDCAD 402
NZDCAD 301
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.18 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +20.94 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
еще 56...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Genesis Pips 3 pairs AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Нет отзывов
2026.01.16 04:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 04:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Genesis Pips
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
2K
USD
1
100%
11
100%
100%
n/a
1.90
USD
0%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.