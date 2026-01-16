SegnaliSezioni
Muhammad Hsan Syarifudin

Genesis Pips

Muhammad Hsan Syarifudin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.18 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
20.94 USD (1 105 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (20.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.94 USD (11)
Indice di Sharpe:
5.63
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (36.36%)
Short Trade:
7 (63.64%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.90 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.45% (9.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 6
AUDCAD 9
NZDCAD 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 402
AUDCAD 402
NZDCAD 301
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.18 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +20.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Genesis Pips 3 pairs AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Non ci sono recensioni
2026.01.16 04:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 04:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Genesis Pips
30USD al mese
1%
0
0
USD
2K
USD
1
100%
11
100%
100%
n/a
1.90
USD
0%
1:500
Copia

