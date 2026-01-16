- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
11 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.18 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
20.94 USD (1 105 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (20.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.94 USD (11)
Sharpe Ratio:
5.63
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.37%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
4 (36.36%)
Short-Positionen:
7 (63.64%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
1.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
1.05%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.45% (9.16 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|6
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|402
|AUDCAD
|402
|NZDCAD
|301
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.18 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
noch 56 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Genesis Pips 3 pairs AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
11
100%
100%
n/a
1.90
USD
USD
0%
1:500