Muhammad Hsan Syarifudin

Genesis Pips

Muhammad Hsan Syarifudin
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
11 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.18 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
20.94 USD (1 105 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
11 (20.94 USD)
最大连续盈利:
20.94 USD (11)
夏普比率:
5.63
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.37%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.00
长期交易:
4 (36.36%)
短期交易:
7 (63.64%)
利润因子:
n/a
预期回报:
1.90 USD
平均利润:
1.90 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.45% (9.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 6
AUDCAD 9
NZDCAD 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 402
AUDCAD 402
NZDCAD 301
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.18 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +20.94 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

Genesis Pips 3 pairs AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
没有评论
2026.01.16 04:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 04:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Genesis Pips
每月30 USD
1%
0
0
USD
2K
USD
1
100%
11
100%
100%
n/a
1.90
USD
0%
1:500
复制

