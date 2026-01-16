- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
11 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.18 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
20.94 USD (1 105 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
11 (20.94 USD)
最大连续盈利:
20.94 USD (11)
夏普比率:
5.63
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.37%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.00
长期交易:
4 (36.36%)
短期交易:
7 (63.64%)
利润因子:
n/a
预期回报:
1.90 USD
平均利润:
1.90 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.45% (9.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|3
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|6
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|6
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|402
|AUDCAD
|402
|NZDCAD
|301
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.18 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +20.94 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
Genesis Pips 3 pairs AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
没有评论
