Daniel Vargas Paz

DUAL MARKET DOMINATION

Daniel Vargas Paz
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 47%
InterTrader-Server
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 653
Transacciones Rentables:
3 148 (67.65%)
Transacciones Irrentables:
1 505 (32.34%)
Mejor transacción:
909.35 GBP
Peor transacción:
-966.57 GBP
Beneficio Bruto:
48 726.54 GBP (13 388 184 pips)
Pérdidas Brutas:
-45 159.75 GBP (479 608 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (44.69 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
1 859.54 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
9.87%
Carga máxima del depósito:
34.63%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
950
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
1.81
Transacciones Largas:
2 487 (53.45%)
Transacciones Cortas:
2 166 (46.55%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.77 GBP
Beneficio medio:
15.48 GBP
Pérdidas medias:
-30.01 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-177.47 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 585.06 GBP (5)
Crecimiento al mes:
12.87%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
178.42 GBP
Máxima:
1 975.22 GBP (24.90%)
Reducción relativa:
De balance:
18.77% (1 760.73 GBP)
De fondos:
2.68% (303.15 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
Gold.ecn 2840
NAS100.ecn 1736
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
Gold.ecn 3.6K
NAS100.ecn 604
US30 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
Gold.ecn 16K
NAS100.ecn -558
US30 889
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +909.35 GBP
Peor transacción: -967 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +44.69 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -177.47 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InterTrader-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

🏆 Sistema de Trading de Elite para los Mercados Más Rentables del Mundo

DOMINACIÓN DE DOBLE MERCADO

NASDAQ 100 + ORO (XAU/USD) - Dos mercados potentes, un sistema sofisticado

¿Por Qué NASDAQ y ORO?

NASDAQ 100: El índice tecnológico con volatilidad excepcional y comportamiento tendencial. Captura movimientos masivos en las principales acciones tecnológicas del mundo.

ORO (XAU/USD): El activo refugio definitivo con liquidez consistente y patrones técnicos confiables. Perfecto tanto para mercados tendenciales como laterales.

Juntos: Máxima diversificación con activos no correlacionados. Cuando la tecnología flaquea, el oro brilla—y viceversa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ESTRATEGIA

✨ Híbrido Algorítmico + Manual Sistemático Escaneo de mercado impulsado por IA avanzada 24/7 Supervisión de expertos humanos para control de calidad Lo mejor de la automatización y el juicio profesional

📈 Reconocimiento de Patrones de Reversión con RSI Algoritmos propietarios identifican reversiones de alta probabilidad Análisis de confluencia en múltiples marcos temporales Entra en puntos de giro óptimos para máximo beneficio

🛡️ Tecnología de Grid Seguro Estratificación inteligente de posiciones sin riesgo excesivo Niveles de grid dinámicos adaptados a la volatilidad del mercado Capitaliza oscilaciones del mercado mientras protege el capital

⚡ Sistema de Martingala Controlada Promediado estratégico de posiciones con límites estrictos Dimensionamiento de lotes calculado por riesgo para cada nivel de grid Nunca excede la exposición máxima predefinida

VENTAJAS EXCLUSIVAS

💎 Cobertura de Doble Mercado - Doble de oportunidades, riesgo diversificado 📊 Historial Probado - Resultados verificados en plataforma MQL5 🔒 Gestión de Riesgo Profesional - Cada operación protegida con SL/TP calculado ⚡ Ejecución Ultrarrápida - Entrega instantánea de señales a tu MT4/MT5 📱 Configura y Olvida - Copiado automatizado mientras te enfocas en tu vida 🌍 Acceso al Mercado 24/5 - Horarios NASDAQ + sesiones asiáticas/europeas de oro 📈 Crecimiento Consistente - Curva de capital constante con drawdowns controlados

PERFECTO PARA

✅ Profesionales ocupados que buscan ingresos pasivos ✅ Traders que quieren exposición a mercados premium ✅ Inversores diversificando su portafolio ✅ Cualquiera cansado del trading emocional ✅ Principiantes sin experiencia en trading ✅ Traders experimentados buscando automatización

COMIENZA A OBTENER BENEFICIOS HOY

Una suscripción. Dos mercados. Potencial ilimitado.

Únete a nuestra comunidad exclusiva de traders exitosos que confían en nuestro sistema para navegar los mercados más dinámicos del mundo. Nuestra estrategia sofisticada trabaja las 24 horas, capturando oportunidades en los movimientos explosivos del NASDAQ y los patrones confiables del ORO.

SUSCRÍBETE AHORA EN MQL5 SIGNALS

✨ Configuración de un clic - Comienza a copiar en menos de 2 minutos ✨ Transparencia total - Historial completo de trading visible ✨ Sin tarifas ocultas - Suscripción mensual simple ✨ Cancela cuando quieras - No se requiere compromiso a largo plazo

🏆 Transforma tu trading. Domina NASDAQ. Conquista ORO.


No hay comentarios
2026.01.14 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
