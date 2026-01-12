SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / RTC ML Aibot Smart Risk Tickmill MT4
Muhammad Faisal Sagala

RTC ML Aibot Smart Risk Tickmill MT4

Muhammad Faisal Sagala
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2026 19%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
42
Transacciones Rentables:
36 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
6 (14.29%)
Mejor transacción:
40.76 USD
Peor transacción:
-29.85 USD
Beneficio Bruto:
219.20 USD (24 258 pips)
Pérdidas Brutas:
-125.29 USD (81 152 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (47.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
64.54 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
5.79%
Carga máxima del depósito:
1.91%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.22
Transacciones Largas:
25 (59.52%)
Transacciones Cortas:
17 (40.48%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
2.24 USD
Beneficio medio:
6.09 USD
Pérdidas medias:
-20.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-42.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.32 USD (2)
Crecimiento al mes:
18.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.40 USD
Máxima:
42.32 USD (8.20%)
Reducción relativa:
De balance:
8.20% (42.32 USD)
De fondos:
5.60% (28.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 39
BTCUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 101
BTCUSD -7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 10K
BTCUSD -67K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.76 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +47.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
otros 19...
This signal applies a conservative smart risk trading approach designed for long-term account stability.

Key Characteristics:
✔ Conservative risk profile
✔ Smart risk control system
✔ No martingale
✔ No grid
✔ No averaging
✔ Focus on capital protection
✔ Suitable for small and medium accounts

The trading logic uses machine learning assisted analysis combined with strict risk rules to avoid overtrading and emotional decisions.

This signal prioritizes:
• Low drawdown
• Stable equity growth
• Trade quality over quantity

Recommended for traders who value consistency and account safety rather than aggressive profit chasing.

Despite using a conservative risk model, this signal has consistently delivered higher net profit with drawdown consistently maintained at low levels.

This demonstrates the effectiveness of strict risk control and disciplined trade selection.

Platform: MetaTrader 4

No hay comentarios
2026.01.19 11:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 11:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 06:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 06:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 05:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 05:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 05:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RTC ML Aibot Smart Risk Tickmill MT4
99 USD al mes
19%
0
0
USD
594
USD
1
100%
42
85%
6%
1.74
2.24
USD
8%
1:500
