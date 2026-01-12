- Incremento
Total de Trades:
42
Transacciones Rentables:
36 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
6 (14.29%)
Mejor transacción:
40.76 USD
Peor transacción:
-29.85 USD
Beneficio Bruto:
219.20 USD (24 258 pips)
Pérdidas Brutas:
-125.29 USD (81 152 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (47.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
64.54 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
5.79%
Carga máxima del depósito:
1.91%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.22
Transacciones Largas:
25 (59.52%)
Transacciones Cortas:
17 (40.48%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
2.24 USD
Beneficio medio:
6.09 USD
Pérdidas medias:
-20.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-42.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.32 USD (2)
Crecimiento al mes:
18.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.40 USD
Máxima:
42.32 USD (8.20%)
Reducción relativa:
De balance:
8.20% (42.32 USD)
De fondos:
5.60% (28.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|BTCUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|101
|BTCUSD
|-7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|-67K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +40.76 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +47.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
This signal applies a conservative smart risk trading approach designed for long-term account stability.
Key Characteristics:
✔ Conservative risk profile
✔ Smart risk control system
✔ No martingale
✔ No grid
✔ No averaging
✔ Focus on capital protection
✔ Suitable for small and medium accounts
The trading logic uses machine learning assisted analysis combined with strict risk rules to avoid overtrading and emotional decisions.
This signal prioritizes:
• Low drawdown
• Stable equity growth
• Trade quality over quantity
Recommended for traders who value consistency and account safety rather than aggressive profit chasing.
Despite using a conservative risk model, this signal has consistently delivered higher net profit with drawdown consistently maintained at low levels.
This demonstrates the effectiveness of strict risk control and disciplined trade selection.
Platform: MetaTrader 4
