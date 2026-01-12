- Crescimento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
36 (85.71%)
Negociações com perda:
6 (14.29%)
Melhor negociação:
40.76 USD
Pior negociação:
-29.85 USD
Lucro bruto:
219.20 USD (24 258 pips)
Perda bruta:
-125.29 USD (81 152 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (47.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
64.54 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
5.79%
Depósito máximo carregado:
1.91%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.22
Negociações longas:
25 (59.52%)
Negociações curtas:
17 (40.48%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
2.24 USD
Lucro médio:
6.09 USD
Perda média:
-20.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-42.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.32 USD (2)
Crescimento mensal:
18.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.40 USD
Máximo:
42.32 USD (8.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.20% (42.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.60% (28.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|BTCUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|101
|BTCUSD
|-7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|-67K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.76 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +47.49 USD
Máxima perda consecutiva: -42.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
This signal applies a conservative smart risk trading approach designed for long-term account stability.
Key Characteristics:
✔ Conservative risk profile
✔ Smart risk control system
✔ No martingale
✔ No grid
✔ No averaging
✔ Focus on capital protection
✔ Suitable for small and medium accounts
The trading logic uses machine learning assisted analysis combined with strict risk rules to avoid overtrading and emotional decisions.
This signal prioritizes:
• Low drawdown
• Stable equity growth
• Trade quality over quantity
Recommended for traders who value consistency and account safety rather than aggressive profit chasing.
Despite using a conservative risk model, this signal has consistently delivered higher net profit with drawdown consistently maintained at low levels.
This demonstrates the effectiveness of strict risk control and disciplined trade selection.
Platform: MetaTrader 4
Sem comentários
