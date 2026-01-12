SinaisSeções
Muhammad Faisal Sagala

RTC ML Aibot Smart Risk Tickmill MT4

Muhammad Faisal Sagala
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 19%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
36 (85.71%)
Negociações com perda:
6 (14.29%)
Melhor negociação:
40.76 USD
Pior negociação:
-29.85 USD
Lucro bruto:
219.20 USD (24 258 pips)
Perda bruta:
-125.29 USD (81 152 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (47.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
64.54 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
5.79%
Depósito máximo carregado:
1.91%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.22
Negociações longas:
25 (59.52%)
Negociações curtas:
17 (40.48%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
2.24 USD
Lucro médio:
6.09 USD
Perda média:
-20.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-42.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.32 USD (2)
Crescimento mensal:
18.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.40 USD
Máximo:
42.32 USD (8.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.20% (42.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.60% (28.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 39
BTCUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 101
BTCUSD -7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 10K
BTCUSD -67K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.76 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +47.49 USD
Máxima perda consecutiva: -42.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 mais ...
This signal applies a conservative smart risk trading approach designed for long-term account stability.

Key Characteristics:
✔ Conservative risk profile
✔ Smart risk control system
✔ No martingale
✔ No grid
✔ No averaging
✔ Focus on capital protection
✔ Suitable for small and medium accounts

The trading logic uses machine learning assisted analysis combined with strict risk rules to avoid overtrading and emotional decisions.

This signal prioritizes:
• Low drawdown
• Stable equity growth
• Trade quality over quantity

Recommended for traders who value consistency and account safety rather than aggressive profit chasing.

Despite using a conservative risk model, this signal has consistently delivered higher net profit with drawdown consistently maintained at low levels.

This demonstrates the effectiveness of strict risk control and disciplined trade selection.

Platform: MetaTrader 4

Sem comentários
2026.01.19 11:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 11:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 06:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 06:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 05:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 05:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 05:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
