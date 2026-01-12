SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RTC ML Aibot Smart Risk Tickmill 4
Muhammad Faisal Sagala

RTC ML Aibot Smart Risk Tickmill 4

Muhammad Faisal Sagala
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2026 1%
Tickmill-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
6.97 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
6.97 USD (702 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
1 (6.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.97 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
48.87%
Charge de dépôt maximale:
1.84%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
6.97 USD
Bénéfice moyen:
6.97 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
1.39%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.59% (8.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 702
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.97 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +6.97 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This signal applies a conservative smart risk trading approach designed for long-term account stability.

Key Characteristics:
✔ Conservative risk profile
✔ Smart risk control system
✔ No martingale
✔ No grid
✔ No averaging
✔ Focus on capital protection
✔ Suitable for small and medium accounts

The trading logic uses machine learning assisted analysis combined with strict risk rules to avoid overtrading and emotional decisions.

This signal prioritizes:
• Low drawdown
• Stable equity growth
• Trade quality over quantity

Recommended for traders who value consistency and account safety rather than aggressive profit chasing.

Despite using a conservative risk model, this signal has consistently delivered higher net profit with drawdown consistently maintained at low levels.

This demonstrates the effectiveness of strict risk control and disciplined trade selection.

Platform: MetaTrader 4

Aucun avis
2026.01.12 06:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 06:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 05:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 05:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 05:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RTC ML Aibot Smart Risk Tickmill 4
99 USD par mois
1%
0
0
USD
507
USD
1
100%
1
100%
49%
n/a
6.97
USD
2%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.