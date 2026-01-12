SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RTC ML Aibot Smart Risk Tickmill 4
Muhammad Faisal Sagala

RTC ML Aibot Smart Risk Tickmill 4

Muhammad Faisal Sagala
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2026 1%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.97 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.97 USD (702 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (6.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.97 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
48.87%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
6.97 USD
Profitto medio:
6.97 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.59% (8.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 702
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.97 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.97 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 più
This signal applies a conservative smart risk trading approach designed for long-term account stability.

Key Characteristics:
✔ Conservative risk profile
✔ Smart risk control system
✔ No martingale
✔ No grid
✔ No averaging
✔ Focus on capital protection
✔ Suitable for small and medium accounts

The trading logic uses machine learning assisted analysis combined with strict risk rules to avoid overtrading and emotional decisions.

This signal prioritizes:
• Low drawdown
• Stable equity growth
• Trade quality over quantity

Recommended for traders who value consistency and account safety rather than aggressive profit chasing.

Despite using a conservative risk model, this signal has consistently delivered higher net profit with drawdown consistently maintained at low levels.

This demonstrates the effectiveness of strict risk control and disciplined trade selection.

Platform: MetaTrader 4

Non ci sono recensioni
2026.01.12 06:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 06:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 05:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 05:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 05:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
