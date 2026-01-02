- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.06 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
84.94%
Massimo carico di deposito:
0.41%
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.06 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.01% (0.07 USD)
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
SVX AI Systems is a collection of AI-driven and algorithmic trading systems designed for FP Markets copy trading. These systems operate across major FX pairs and gold, using adaptive models to capture opportunities in dynamic market conditions.
- Multi-asset and multi-timeframe analysis of volatility, momentum, and market sentiment.
- Diversified exposure across FX and gold, including major and cross currency pairs (AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, NZD, USD).
- Controlled risk management – re-entries and adaptive exposure mechanisms are strictly capped; no uncontrolled martingale or excessive grids.
AI-driven, fully automated operations optimized for stable growth, employing short-term positions and adaptive exposure control.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
0%
0
0
USD
USD
665
USD
USD
1
0%
0
0%
85%
0.00
0.00
USD
USD
0%
1:500