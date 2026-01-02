- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
38 (46.91%)
Transacciones Irrentables:
43 (53.09%)
Mejor transacción:
127.71 USD
Peor transacción:
-45.55 USD
Beneficio Bruto:
2 061.63 USD (111 606 pips)
Pérdidas Brutas:
-883.36 USD (107 090 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (263.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
263.44 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
12.55
Transacciones Largas:
81 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.33
Beneficio Esperado:
14.55 USD
Beneficio medio:
54.25 USD
Pérdidas medias:
-20.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-93.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-93.87 USD (3)
Crecimiento al mes:
52.70%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
93.87 USD (6.17%)
Reducción relativa:
De balance:
7.31% (93.63 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +127.71 USD
Peor transacción: -46 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +263.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -93.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
otros 374...
