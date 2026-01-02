- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
43 (48.86%)
손실 거래:
45 (51.14%)
최고의 거래:
127.71 USD
최악의 거래:
-45.55 USD
총 수익:
2 097.75 USD (127 830 pips)
총 손실:
-886.27 USD (109 995 pips)
연속 최대 이익:
4 (263.44 USD)
연속 최대 이익:
263.44 USD (4)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
2.82%
최대 입금량:
2.84%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
12.91
롱(주식매수):
88 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.37
기대수익:
13.77 USD
평균 이익:
48.78 USD
평균 손실:
-19.69 USD
연속 최대 손실:
4 (-93.63 USD)
연속 최대 손실:
-93.87 USD (3)
월별 성장률:
55.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
93.87 USD (6.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.31% (93.63 USD)
자본금별:
0.23% (4.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +127.71 USD
최악의 거래: -46 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +263.44 USD
연속 최대 손실: -93.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
121%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
9
100%
88
48%
3%
2.36
13.77
USD
USD
7%
1:500