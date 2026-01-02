SinaisSeções
Vortex Turbo X
Stanislav Tomilov

Vortex Turbo X

Stanislav Tomilov
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 118%
Weltrade-Live
1:500
Negociações:
81
Negociações com lucro:
38 (46.91%)
Negociações com perda:
43 (53.09%)
Melhor negociação:
127.71 USD
Pior negociação:
-45.55 USD
Lucro bruto:
2 061.63 USD (111 606 pips)
Perda bruta:
-883.36 USD (107 090 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (263.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
263.44 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
12.55
Negociações longas:
81 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.33
Valor esperado:
14.55 USD
Lucro médio:
54.25 USD
Perda média:
-20.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-93.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-93.87 USD (3)
Crescimento mensal:
52.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
93.87 USD (6.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.31% (93.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Melhor negociação: +127.71 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +263.44 USD
Máxima perda consecutiva: -93.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 mais ...
Sem comentários
2026.01.02 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 02:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
