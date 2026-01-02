SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Vortex Turbo X
Stanislav Tomilov

Vortex Turbo X

Stanislav Tomilov
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 118%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
38 (46.91%)
Verlusttrades:
43 (53.09%)
Bester Trade:
127.71 USD
Schlechtester Trade:
-45.55 USD
Bruttoprofit:
2 061.63 USD (111 606 pips)
Bruttoverlust:
-883.36 USD (107 090 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (263.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
263.44 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
12.55
Long-Positionen:
81 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.33
Mathematische Gewinnerwartung:
14.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
54.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-93.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-93.87 USD (3)
Wachstum pro Monat :
52.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
93.87 USD (6.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.31% (93.63 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.5K
XAUUSD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +127.71 USD
Schlechtester Trade: -46 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +263.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -93.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.02 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 02:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
