Stanislav Tomilov

Vortex Turbo X

Stanislav Tomilov
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 118%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
38 (46.91%)
Убыточных трейдов:
43 (53.09%)
Лучший трейд:
127.71 USD
Худший трейд:
-45.55 USD
Общая прибыль:
2 061.63 USD (111 606 pips)
Общий убыток:
-883.36 USD (107 090 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (263.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
263.44 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
12.55
Длинных трейдов:
81 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
14.55 USD
Средняя прибыль:
54.25 USD
Средний убыток:
-20.54 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-93.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.87 USD (3)
Прирост в месяц:
52.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
93.87 USD (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.31% (93.63 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 81
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +127.71 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +263.44 USD
Макс. убыток в серии: -93.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
еще 374...
Нет отзывов
2026.01.02 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 02:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
