- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
81
盈利交易:
38 (46.91%)
亏损交易:
43 (53.09%)
最好交易:
127.71 USD
最差交易:
-45.55 USD
毛利:
2 061.63 USD (111 606 pips)
毛利亏损:
-883.36 USD (107 090 pips)
最大连续赢利:
4 (263.44 USD)
最大连续盈利:
263.44 USD (4)
夏普比率:
0.31
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
12.55
长期交易:
81 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.33
预期回报:
14.55 USD
平均利润:
54.25 USD
平均损失:
-20.54 USD
最大连续失误:
4 (-93.63 USD)
最大连续亏损:
-93.87 USD (3)
每月增长:
52.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
93.87 USD (6.17%)
相对跌幅:
结余:
7.31% (93.63 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +127.71 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +263.44 USD
最大连续亏损: -93.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
没有评论