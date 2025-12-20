SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TradexCap Scalper
Cesar Julian Navarro

TradexCap Scalper

Cesar Julian Navarro
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 42%
Tickmill-Live02
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
65
Transacciones Rentables:
45 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
20 (30.77%)
Mejor transacción:
8.98 USD
Peor transacción:
-9.58 USD
Beneficio Bruto:
127.09 USD (6 801 pips)
Pérdidas Brutas:
-33.37 USD (1 564 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (21.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.86 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
0.30%
Carga máxima del depósito:
14.87%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
8.87
Transacciones Largas:
34 (52.31%)
Transacciones Cortas:
31 (47.69%)
Factor de Beneficio:
3.81
Beneficio Esperado:
1.44 USD
Beneficio medio:
2.82 USD
Pérdidas medias:
-1.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-10.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.57 USD (3)
Crecimiento al mes:
41.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10.57 USD (3.25%)
Reducción relativa:
De balance:
3.25% (10.57 USD)
De fondos:
3.55% (11.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 94
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 5.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.98 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +21.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
otros 60...
Nuestra operativa en TradexCap se basa en el aprovechamiento de micro-movimientos del mercado mediante algoritmos de ejecución rápida y análisis técnico avanzado.

Metodología: Ejecución de múltiples operaciones diarias en marcos temporales de 1 a 5 minutos (M1/M5).

Utilizamos "Tecnología de ejecución asistida por IA/Algoritmos". y gestionada por Trader todos los dias. para un mayor control.

Gestión de Riesgo: Cada operación cuenta con un Stop Loss Dinamico ajustado para proteger el capital ante giros inesperados. No utilizamos martingala.

Activos: Concentración en XAUUSD.

Para mayor información. Visítenos en TradexCap: tradex-capital.com

Telegram: @TradexCap

No hay comentarios
2025.12.26 18:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.20 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.20 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TradexCap Scalper
35 USD al mes
42%
0
0
USD
319
USD
2
100%
65
69%
0%
3.80
1.44
USD
4%
1:200
Copiar

