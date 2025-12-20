СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TradexCap Scalper
Cesar Julian Navarro

TradexCap Scalper

Cesar Julian Navarro
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 44%
Tickmill-Live02
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
44 (70.96%)
Убыточных трейдов:
18 (29.03%)
Лучший трейд:
8.98 USD
Худший трейд:
-2.84 USD
Общая прибыль:
123.14 USD (6 401 pips)
Общий убыток:
-23.42 USD (1 062 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (21.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.86 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.66
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
14.18%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
20.27
Длинных трейдов:
32 (51.61%)
Коротких трейдов:
30 (48.39%)
Профит фактор:
5.26
Мат. ожидание:
1.61 USD
Средняя прибыль:
2.80 USD
Средний убыток:
-1.30 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.92 USD (2)
Прирост в месяц:
44.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.92 USD (2.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.07% (4.92 USD)
По эквити:
3.05% (9.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 100
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.98 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.10 USD
Макс. убыток в серии: -4.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
еще 60...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Nuestra operativa en TradexCap se basa en el aprovechamiento de micro-movimientos del mercado mediante algoritmos de ejecución rápida y análisis técnico avanzado.

Metodología: Ejecución de múltiples operaciones diarias en marcos temporales de 1 a 5 minutos (M1/M5).

Utilizamos "Tecnología de ejecución asistida por IA/Algoritmos". y gestionada por Trader todos los dias. para un mayor control.

Gestión de Riesgo: Cada operación cuenta con un Stop Loss Dinamico ajustado para proteger el capital ante giros inesperados. No utilizamos martingala.

Activos: Concentración en XAUUSD.

Para mayor información. Visítenos en TradexCap: tradex-capital.com

Telegram: @TradexCap

Нет отзывов
2025.12.20 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.20 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика