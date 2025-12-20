- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live02" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Nuestra operativa en TradexCap se basa en el aprovechamiento de micro-movimientos del mercado mediante algoritmos de ejecución rápida y análisis técnico avanzado.
Metodología: Ejecución de múltiples operaciones diarias en marcos temporales de 1 a 5 minutos (M1/M5).
Utilizamos "Tecnología de ejecución asistida por IA/Algoritmos". y gestionada por Trader todos los dias. para un mayor control.
Gestión de Riesgo: Cada operación cuenta con un Stop Loss Dinamico ajustado para proteger el capital ante giros inesperados. No utilizamos martingala.
Activos: Concentración en XAUUSD.
