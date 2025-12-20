SignalsSections
Cesar Julian Navarro

TradexCap Scalper

Cesar Julian Navarro
0 reviews
Reliability
1 week
0 / 0 USD
growth since 2025 44%
Tickmill-Live02
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
62
Profit Trades:
44 (70.96%)
Loss Trades:
18 (29.03%)
Best trade:
8.98 USD
Worst trade:
-2.84 USD
Gross Profit:
123.14 USD (6 401 pips)
Gross Loss:
-23.42 USD (1 062 pips)
Maximum consecutive wins:
9 (21.10 USD)
Maximal consecutive profit:
22.86 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.66
Trading activity:
0.00%
Max deposit load:
14.18%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
62
Avg holding time:
5 minutes
Recovery Factor:
20.27
Long Trades:
32 (51.61%)
Short Trades:
30 (48.39%)
Profit Factor:
5.26
Expected Payoff:
1.61 USD
Average Profit:
2.80 USD
Average Loss:
-1.30 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-4.92 USD)
Maximal consecutive loss:
-4.92 USD (2)
Monthly growth:
44.34%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
4.92 USD (2.07%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.07% (4.92 USD)
By Equity:
3.05% (9.92 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 100
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +8.98 USD
Worst trade: -3 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +21.10 USD
Maximal consecutive loss: -4.92 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live02" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 more...
Nuestra operativa en TradexCap se basa en el aprovechamiento de micro-movimientos del mercado mediante algoritmos de ejecución rápida y análisis técnico avanzado.

Metodología: Ejecución de múltiples operaciones diarias en marcos temporales de 1 a 5 minutos (M1/M5).

Utilizamos "Tecnología de ejecución asistida por IA/Algoritmos". y gestionada por Trader todos los dias. para un mayor control.

Gestión de Riesgo: Cada operación cuenta con un Stop Loss Dinamico ajustado para proteger el capital ante giros inesperados. No utilizamos martingala.

Activos: Concentración en XAUUSD.

Para mayor información. Visítenos en TradexCap: tradex-capital.com

Telegram: @TradexCap

No reviews
2025.12.20 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.20 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
