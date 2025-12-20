信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TradexCap Scalper
Cesar Julian Navarro

TradexCap Scalper

Cesar Julian Navarro
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
增长自 2025 44%
Tickmill-Live02
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
62
盈利交易:
44 (70.96%)
亏损交易:
18 (29.03%)
最好交易:
8.98 USD
最差交易:
-2.84 USD
毛利:
123.14 USD (6 401 pips)
毛利亏损:
-23.42 USD (1 062 pips)
最大连续赢利:
9 (21.10 USD)
最大连续盈利:
22.86 USD (5)
夏普比率:
0.66
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
14.18%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
62
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
20.27
长期交易:
32 (51.61%)
短期交易:
30 (48.39%)
利润因子:
5.26
预期回报:
1.61 USD
平均利润:
2.80 USD
平均损失:
-1.30 USD
最大连续失误:
2 (-4.92 USD)
最大连续亏损:
-4.92 USD (2)
每月增长:
44.34%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.92 USD (2.07%)
相对跌幅:
结余:
2.07% (4.92 USD)
净值:
3.05% (9.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 100
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 5.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.98 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +21.10 USD
最大连续亏损: -4.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 更多...
Nuestra operativa en TradexCap se basa en el aprovechamiento de micro-movimientos del mercado mediante algoritmos de ejecución rápida y análisis técnico avanzado.

Metodología: Ejecución de múltiples operaciones diarias en marcos temporales de 1 a 5 minutos (M1/M5).

Utilizamos "Tecnología de ejecución asistida por IA/Algoritmos". y gestionada por Trader todos los dias. para un mayor control.

Gestión de Riesgo: Cada operación cuenta con un Stop Loss Dinamico ajustado para proteger el capital ante giros inesperados. No utilizamos martingala.

Activos: Concentración en XAUUSD.

Para mayor información. Visítenos en TradexCap: tradex-capital.com

Telegram: @TradexCap

没有评论
2025.12.20 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.20 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
