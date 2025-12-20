SignauxSections
Cesar Julian Navarro

TradexCap Scalper

Cesar Julian Navarro
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live02
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
42 (71.18%)
Perte trades:
17 (28.81%)
Meilleure transaction:
8.98 USD
Pire transaction:
-2.84 USD
Bénéfice brut:
117.48 USD (6 107 pips)
Perte brute:
-22.80 USD (1 037 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (21.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.10 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.65
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
19.24
Longs trades:
29 (49.15%)
Courts trades:
30 (50.85%)
Facteur de profit:
5.15
Rendement attendu:
1.60 USD
Bénéfice moyen:
2.80 USD
Perte moyenne:
-1.34 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.92 USD (2)
Croissance mensuelle:
42.10%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.92 USD (2.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 59
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 95
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.98 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +21.10 USD
Perte consécutive maximale: -4.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Nuestra operativa en TradexCap se basa en el aprovechamiento de micro-movimientos del mercado mediante algoritmos de ejecución rápida y análisis técnico avanzado.

Metodología: Ejecución de múltiples operaciones diarias en marcos temporales de 1 a 5 minutos (M1/M5).

Utilizamos "Tecnología de ejecución asistida por IA/Algoritmos". y gestionada por Trader todos los dias. para un mayor control.

Gestión de Riesgo: Cada operación cuenta con un Stop Loss Dinamico ajustado para proteger el capital ante giros inesperados. No utilizamos martingala.

Activos: Concentración en XAUUSD.

Para mayor información. Visítenos en TradexCap: tradex-capital.com

Telegram: @TradexCap

Aucun avis
2025.12.20 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.20 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
