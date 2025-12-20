SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TradexCap Scalper
Cesar Julian Navarro

TradexCap Scalper

Cesar Julian Navarro
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live02
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
42 (71.18%)
Loss Trade:
17 (28.81%)
Best Trade:
8.98 USD
Worst Trade:
-2.84 USD
Profitto lordo:
117.48 USD (6 107 pips)
Perdita lorda:
-22.80 USD (1 037 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (21.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.10 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
19.24
Long Trade:
29 (49.15%)
Short Trade:
30 (50.85%)
Fattore di profitto:
5.15
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-1.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.92 USD (2)
Crescita mensile:
42.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.92 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 95
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.98 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.10 USD
Massima perdita consecutiva: -4.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 più
Nuestra operativa en TradexCap se basa en el aprovechamiento de micro-movimientos del mercado mediante algoritmos de ejecución rápida y análisis técnico avanzado.

Metodología: Ejecución de múltiples operaciones diarias en marcos temporales de 1 a 5 minutos (M1/M5).

Utilizamos "Tecnología de ejecución asistida por IA/Algoritmos". y gestionada por Trader todos los dias. para un mayor control.

Gestión de Riesgo: Cada operación cuenta con un Stop Loss Dinamico ajustado para proteger el capital ante giros inesperados. No utilizamos martingala.

Activos: Concentración en XAUUSD.

Para mayor información. Visítenos en TradexCap: tradex-capital.com

Telegram: @TradexCap

Non ci sono recensioni
2025.12.20 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.20 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
