Cesar Julian Navarro

TradexCap Scalper

Cesar Julian Navarro
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 42%
Tickmill-Live02
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
65
Gewinntrades:
45 (69.23%)
Verlusttrades:
20 (30.77%)
Bester Trade:
8.98 USD
Schlechtester Trade:
-9.58 USD
Bruttoprofit:
127.09 USD (6 801 pips)
Bruttoverlust:
-33.37 USD (1 564 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (21.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.86 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.55
Trading-Aktivität:
0.30%
Max deposit load:
14.87%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
8.87
Long-Positionen:
34 (52.31%)
Short-Positionen:
31 (47.69%)
Profit-Faktor:
3.81
Mathematische Gewinnerwartung:
1.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-10.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.57 USD (3)
Wachstum pro Monat :
41.67%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10.57 USD (3.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.25% (10.57 USD)
Kapital:
3.55% (11.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 94
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.98 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
noch 60 ...
Nuestra operativa en TradexCap se basa en el aprovechamiento de micro-movimientos del mercado mediante algoritmos de ejecución rápida y análisis técnico avanzado.

Metodología: Ejecución de múltiples operaciones diarias en marcos temporales de 1 a 5 minutos (M1/M5).

Utilizamos "Tecnología de ejecución asistida por IA/Algoritmos". y gestionada por Trader todos los dias. para un mayor control.

Gestión de Riesgo: Cada operación cuenta con un Stop Loss Dinamico ajustado para proteger el capital ante giros inesperados. No utilizamos martingala.

Activos: Concentración en XAUUSD.

Para mayor información. Visítenos en TradexCap: tradex-capital.com

Telegram: @TradexCap

Keine Bewertungen
2025.12.26 18:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.20 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.20 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
